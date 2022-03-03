Мій тато робить бомби: українка з UFC пригрозила Путіну

Марина Мороз - переживає за Україну

Єдина українка в UFC Марина Мороз 5 березня має зустрітися Марією Агаповою з Казахстану на турнірі UFC 272.

Проте Марині дуже складно готуватися до поєдинку, знаючи, що на батьківщині йде війна.

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"Іди на х**, с*ка. Я люблю свою країну. Не чіпай Україну! Це моя країна, я люблю Україну", – звернулась Мороз до Путіна.

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"Це важкий час для України. Я хочу підтримати свою країну, мого президента, всю українську армію. Я хочу сказати, що ми не хочемо війни. Зараз я турбуюся про свою родину. Мої рідні захищають українські міста. Чоловік моєї сестри пішов до армії, щоб захищати країну. Мій тато робить бомби", – зізналася Мороз.

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