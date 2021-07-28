Моурінью хоче українського нападника в Рому! Вже додав його до списку бажань

Жозе Моурінью і Роман Яремчук можуть зустрітися в Ромі / Фото: Reuters

Про інтерес португальського наставника римлян Моурінью до 25-річного форварда зі Львова повідомляє ресурс Voetbalkrant.com посиланням на La Gazzetta dello Sport. Раніше ми писали, що батько нападаючого збірної України став повноцінним тренером клубу Прем'єр-ліги.

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За інформацією джерела, Моурінью додав Яремчука до свого списку бажань. Португалець спочатку був націлений на Сердар Азмун з Зеніта, але іранський нападник вже дуже близький до переходу в німецький Байєр.

Жозе Моурінью на прес-конференції в Римі / Фото: Офіційний сайт ФК "Рома" Італія

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Ось тільки чи потягне Рома фінансові запити Гента – бельгійський клуб оцінює 25-річного українця у 25 мільйонів євро. У минулому сезоні Роман забив 23 голи в 43 поєдинках. І добре проявив себе на Євро-2020 у збірній України, забивши два голи і зробивши одну передачу.

Андрій Ярмоленко і Роман Яремчук / Фото: Reuters

Однак Роман дуже близький до відходу з Гента, про що говорить той факт, що Яремчук не потрапив до заявки Гента на Лігу конференцій.

Раніше повідомлялося, що Яремчук близький до трансферу в португальську Бенфіку.