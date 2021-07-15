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Батько нападника збірної України став повноцінним тренером клубу Прем'єр-ліги

Олена Павлова Олена Павлова
15 липня, 14:18
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Олег Яремчук буде працювати в тренерському штабі футбольного клубу Львів на повну ставку. Раніше український фахівець відповідав за фізичну підготовку юнацької команди
Олег Яремчук
Олег Яремчук / Фото: ФК "Львов"

Батько форварда збірної України і бельгійського Гента Романа Яремчука, Олег Яремчук, буде працювати в тренерському штабі футбольного клубу Львів на повну ставку. раніше Яремчук і Миколенко оскандалились через фото із страйкуючими .

Раніше Яремчук-старший поєднував тренування основного складу з роботою в юнацькій команді львівського клубу. Тепер же асистент Анатолія Безсмертного буде відповідати виключно за фізичну підготовку футболістів основної команди – повідомляється на сайті Львова .

У штабі львівського клубу український фахівець працює з березня, з минулого року у нього є тренерський диплом УЄФА категорії В. Нагадаємо, що перший матчу нового сезону Прем'єр-ліги Львів проведе 23 липня проти Маріуполя.

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У свою чергу Роман Яремчук близький до переходу в лісабонської Бенфіки. Нападник вже навіть погодив всі умови контракту з португальським клубом.

раніше після скандалу із страйкуючими гравці збірної України відривалися під Потапа і Настю .

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