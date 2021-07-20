Все йде до трансферу? Яремчук не потрапив у заявку Гента на Лігу конференцій

Форвард збірної України не допоможе бельгійському клубу в найближчих матчах нового єврокубкового турніру

Форвард збірної України Роман Яремчук / Фото: Reuters

Бельгійський Гент у четвер, 22 липня, зіграє проти норвезької Волеренги в першому матчі 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій. У заявку буйволів не потрапив один з лідерів команди Роман Яремчук, повідомляє NB . Точна причина відсутності українця поки не відома. Можливо, це пов'язано з потенційним трансфером Романа в португальську Бенфіку .

Андрій Ярмоленко і Роман Яремчук / Фото: Reuters

У минулому сезоні 25-річний нападник забив 23 голи в 43 поєдинках. Роман добре проявив себе у складі збірної України на Євро-2020, забивши два голи і зробивши один асист.

Схоже, все йде до того, що в найбільш українській команді Ліги Жупіле залишиться один наш співвітчизник – півзахисник Роман Безус. Нагадаємо, після закінчення минулого сезону Гент покинув Ігор Пластун, який перейшов у болгарський Лудогорець.

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Роман Яремчук / Фото: Getty Images

Варто відзначити, що це перший розіграш Ліги конференцій в історії. УЄФА створив новий турнір як третій за рангом єврокубок після Ліги чемпіонів і Ліги Європи.

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