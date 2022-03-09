Москалів різатимемо як свиней! Ексгравець збірної України взяв зброю до рук

Колишній захисник Карпат, Дніпра, Шахтаря та збірної України Артем Федецький записався до тероборони Луцька.

"Дивимося, щоб у місті був порядок. Не було провокацій, підозрілих людей, мародерства", – розповів Артем.

"Треба буде стріляти – стрілятимемо. Якщо москалі прорвуться сюди, вони відчують, що таке партизанщина Західної України. Там хлопці їх палять, а ми їх тут різатимемо як свиней, – попередив окупантів Федецький.