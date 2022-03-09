8 березня 22:00
Баварія 7
Зальцбург 1
8 березня 22:00
Ліверпуль 0
Інтер 1
9 березня 22:00
Манчестер Сіті --
Спортинг --
9 березня 22:00
Реал --
ПСЖ --
15 березня 22:00
Аякс --
Бенфіка --
15 березня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Атлетіко --
16 березня 22:00
Лілль --
Челсі --
16 березня 22:00
Ювентус --
Вільярреал --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Москалів різатимемо як свиней! Ексгравець збірної України взяв зброю до рук

Максим Мельник
9 березня, 11:57
Футболіст Артем Федецький пообіцяв російським агресорам партизанську війну на заході України

Федецький пішов захищати Україну / Фото: volynnews.com

Колишній захисник Карпат, Дніпра, Шахтаря та збірної України Артем Федецький записався до тероборони Луцька.

"Дивимося, щоб у місті був порядок. Не було провокацій, підозрілих людей, мародерства", – розповів Артем.

"Треба буде стріляти – стрілятимемо. Якщо москалі прорвуться сюди, вони відчують, що таке партизанщина Західної України. Там хлопці їх палять, а ми їх тут різатимемо як свиней, – попередив окупантів Федецький.

Артем Федецький зіграв 53 матчі за збірну України

Реклама

Читайте також: