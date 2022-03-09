Москалів різатимемо як свиней! Ексгравець збірної України взяв зброю до рук

Федецький пішов захищати Україну / Фото: volynnews.com
Колишній захисник Карпат, Дніпра, Шахтаря та збірної України Артем Федецький записався до тероборони Луцька.
"Дивимося, щоб у місті був порядок. Не було провокацій, підозрілих людей, мародерства", – розповів Артем.
"Треба буде стріляти – стрілятимемо. Якщо москалі прорвуться сюди, вони відчують, що таке партизанщина Західної України. Там хлопці їх палять, а ми їх тут різатимемо як свиней, – попередив окупантів Федецький.
Артем Федецький зіграв 53 матчі за збірну України
Читайте також:
- Будь як Сергійович – їб*ш москалів! Тренер Десни пішов на фронт
- Сергій Ребров повернеться до України та візьме до рук зброю
- Козловський про Тимощука: "З такими гнидами нам і ворогів не треба"
- Послав за російським кораблем: легендарний футболіст поставив на місце Лаврова
- Розплющте очі, зомбіленд! Реакція футболіста на підле знищення мирного авто