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Москалей будем резать как свиней! Экс-игрок сборной Украины взял оружие в руки

Максим Мельник
9 марта, 11:57
Футболист Артем Федецкий пообещал российским агрессорам партизанскую войну на западе Украины

Федецкий пошел защищать Украину / Фото: volynnews.com

Бывший защитник Карпат, Днепра, Шахтера и сборной Украины Артем Федецкий записался в тероборону Луцка.

"Смотрим, чтобы в городе был порядок. Не было провокаций, подозрительных людей, мародерства", – рассказал Артем.

"Надо будет стрелять – будем стрелять. Если москали прорвутся сюда, они почувствуют, что такое партизанщина Западной Украины. Там ребята их жгут, а мы будем их здесь резать как свиней, – предупредил оккупантов Федецкий.

Артем Федецкий сыграл 53 матча за сборную Украины

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