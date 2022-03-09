Москалей будем резать как свиней! Экс-игрок сборной Украины взял оружие в руки

Бывший защитник Карпат, Днепра, Шахтера и сборной Украины Артем Федецкий записался в тероборону Луцка.

"Смотрим, чтобы в городе был порядок. Не было провокаций, подозрительных людей, мародерства", – рассказал Артем.

"Надо будет стрелять – будем стрелять. Если москали прорвутся сюда, они почувствуют, что такое партизанщина Западной Украины. Там ребята их жгут, а мы будем их здесь резать как свиней, – предупредил оккупантов Федецкий.