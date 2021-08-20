Можуть ночувати вдома з дружинами: Нагельсманн пішов на зустріч футболістам Баварії

Юліан Нагельсманн. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Новий головний тренер мюнхенської Баварії Юліан Нагельсманн намагається завоювати авторитет у своїх підопічних. Відтепер, футболістам дозволено ночувати вдома з родинами перед домашніми матчами, про це повідомляє Bayern & Germany в Twitter.

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Раніше гравцям Баварії стільки свободи не давали. Вони були зобов'язані ночувати в готелі в ніч перед грою. Але після нововведень Нагельсманна, футболісти мають право залишитися з родиною, а вранці приїхати на базу клубу.

Юліан Нагельсман / Фото: Reuters

Джерело впевнене, що Нагельсманн робить ставку на створення хорошого мікроклімату в команді. 34-річний наставник "баварців" проводить багато індивідуальних бесід з футболістами і дослухається до їхніх проблем.

Юліан Нагельсманн тренер Баварії / Фото: Reuters

Нагадаємо, що в минулому сезоні Баварія дев'ятий раз поспіль завоювала чемпіонський титул в Німеччині і нашила п'яту зірку до емблеми. Головний тренер чемпіонів Ханс-Дітер Флік покинув команду після закінчення сезону.

Юліан Нагельсманн / Фото: Reuters

Новим наставником Баварії став "юний" Юліан Нагельсманн, який на два роки молодший за воротаря мюнхенців Мануеля Нойєра. За п'ять років роботи на чолі баварського гранда 34-річний фахівець отримає 40 мільйонів євро.

А вже 17 серпня наставник баварців завоював перший трофей зі своїм новим клубом – Суперкубок Німеччини.