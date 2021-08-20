Можуть ночувати вдома з дружинами: Нагельсманн пішов на зустріч футболістам Баварії

Юліан Нагельсманн. Фото: REUTERS/Annegret Hilse
Новий головний тренер мюнхенської Баварії Юліан Нагельсманн намагається завоювати авторитет у своїх підопічних. Відтепер, футболістам дозволено ночувати вдома з родинами перед домашніми матчами, про це повідомляє Bayern & Germany в Twitter.
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Раніше гравцям Баварії стільки свободи не давали. Вони були зобов'язані ночувати в готелі в ніч перед грою. Але після нововведень Нагельсманна, футболісти мають право залишитися з родиною, а вранці приїхати на базу клубу.
Джерело впевнене, що Нагельсманн робить ставку на створення хорошого мікроклімату в команді. 34-річний наставник "баварців" проводить багато індивідуальних бесід з футболістами і дослухається до їхніх проблем.
Нагадаємо, що в минулому сезоні Баварія дев'ятий раз поспіль завоювала чемпіонський титул в Німеччині і нашила п'яту зірку до емблеми. Головний тренер чемпіонів Ханс-Дітер Флік покинув команду після закінчення сезону.
Новим наставником Баварії став "юний" Юліан Нагельсманн, який на два роки молодший за воротаря мюнхенців Мануеля Нойєра. За п'ять років роботи на чолі баварського гранда 34-річний фахівець отримає 40 мільйонів євро.
А вже 17 серпня наставник баварців завоював перший трофей зі своїм новим клубом – Суперкубок Німеччини.