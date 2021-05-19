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Баварія нашила п'яту зірку до своєї емблеми

Олег Люлька Олег Люлька
19 травня, 08:11
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Це відбулося після здобуття мюнхенцями 31-го чемпіонства Німеччини. Хоча могло статися ще рік тому, але тоді вирішили не враховувати найперший титул
Нова емблема мюнхенської Баварії
Нова емблема мюнхенської Баварії / Фото: Twitter

Мюнхенська Баварія, що достроково стала чемпіоном Німеччини, нашила п'яту зірку на свою емблему.

Це чемпіонство стало для мюнхенців дев'ятим поспіль і 31-м з моменту заснування команди. Клуб може поставити зірку над своєю емблемою за третього, п'ятого, 10-го, 20-го і 30-го титулів. Але за підсумками минулого сезону додавання п'ятої зірки не відбулося через те, що свій перший титул Баварія виграла ще до створення Бундесліги.

"Наш клуб заробив п'яту зірку на емблемі, ми будемо носити її тепер довгі роки. Шкода, що поки не можемо відсвяткувати перемогу з фанатами. Сподіваюся, скоро вдасться", – цитує голову правління Баварії Карла-Гайнца Румменігге офіційний сайт Баварії

Левандовський, Мюллер, Ноєр
Левандовський, Мюллер, Ноєр / Фото: Reuters

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Цікаво, що раніше на чемпіонство Баварії епічно відреагувала поліція Мюнхена, оприлюднивши в соцмережах повідомлення: "Увага! Розшукується конкуренція в Бундеслізі, яка зникла приблизно 9 років тому. Інформацію з цього питання надсилайте до ФК Баварія або в будь-який поліцейський відділок".

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

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