Баварія нашила п'яту зірку до своєї емблеми

Це відбулося після здобуття мюнхенцями 31-го чемпіонства Німеччини. Хоча могло статися ще рік тому, але тоді вирішили не враховувати найперший титул

Нова емблема мюнхенської Баварії / Фото: Twitter

Мюнхенська Баварія, що достроково стала чемпіоном Німеччини, нашила п'яту зірку на свою емблему.

Це чемпіонство стало для мюнхенців дев'ятим поспіль і 31-м з моменту заснування команди. Клуб може поставити зірку над своєю емблемою за третього, п'ятого, 10-го, 20-го і 30-го титулів. Але за підсумками минулого сезону додавання п'ятої зірки не відбулося через те, що свій перший титул Баварія виграла ще до створення Бундесліги.

"Наш клуб заробив п'яту зірку на емблемі, ми будемо носити її тепер довгі роки. Шкода, що поки не можемо відсвяткувати перемогу з фанатами. Сподіваюся, скоро вдасться", – цитує голову правління Баварії Карла-Гайнца Румменігге офіційний сайт Баварії

Левандовський, Мюллер, Ноєр / Фото: Reuters

Читайте також: Левандовський повторив вічний рекорд Мюллера і отримав за це по шиї

Цікаво, що раніше на чемпіонство Баварії епічно відреагувала поліція Мюнхена, оприлюднивши в соцмережах повідомлення: "Увага! Розшукується конкуренція в Бундеслізі, яка зникла приблизно 9 років тому. Інформацію з цього питання надсилайте до ФК Баварія або в будь-який поліцейський відділок".

Дивіться, як Баварія вибула з Ліги чемпіонів-2021