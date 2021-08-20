Могут ночевать дома с женами: Нагельсманн пошел на встречу футболистам Баварии

Юлиан Нагельсман. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Новый главный тренер мюнхенской Баварии Юлиан Нагельсманн старается завоевать авторитет у своих подопечных. Отныне, футболистам разрешено ночевать дома с семьями перед домашними матчами, об этом сообщает Bayern & Germany в Twitter.

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Ранее игрокам Баварии столько вольностей не разрешали. Они были обязаны ночевать в отеле в ночь перед игрой. Но после нововведений Нагельсманна, футболисты имеют право остаться с семьёй, а утром приехать на базу клуба.

Юлиан Нагельсманн / Фото: Reuters

Источник уверен, что Нагельсманн делает ставку на создание хорошего микроклимата в команде. 34-летний наставник "баварцев" проводит много индивидуальных бесед с футболистами и вникает в их проблемы.

Юлиан Нагельсманн тренер Баварии / Фото: Reuters

Напомним, что в минувшем сезоне Бавария девятый раз подряд завоевала чемпионский титул в Германии и нашила пятую звезду к эмблеме. Главный тренер чемпионов Ханс-Дитер Флик покинул команду по окончании сезона.

Юлиан Нагельсманн / Фото: Reuters

Новым наставником Баварии стал "юный" Юлиан Нагельсманн, который на два года младше вратаря мюнхенцев Мануэля Нойера. За пять лет работы во главе баварского гранда 34-летний специалист получит 40 миллионов евро.

А уже 17 августа наставник баварцев завоевал первый трофей со своим новым клубом – Суперкубок Германии.