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Бавария нашила пятую звезду к своей эмблеме

Олег Люлька Олег Люлька
19 мая, 08:11
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Это произошло после завоевания мюнхенцами 31-го чемпионства Германии. Хотя могло случиться еще год назад, но тогда решено было не учитывать самый первый титул
Новая эмблема мюнхенской Баварии
Новая эмблема мюнхенской Баварии / Фото: Twitter

Мюнхенская Бавария, досрочно ставшая чемпионом Германии, нанесла пятую звезду на свою эмблему.

Это чемпионство стало для мюнхенцев девятым кряду и 31-м с момента основания команды. Клуб может поставить звезду над своей эмблемой при третьем, пятом, 10-м, 20-м и 30-м титулах. Но по итогам прошлого сезона добавления пятой звезды не произошло из-за того, что свой первый титул Бавария завоевала еще до создания Бундеслиги.

"Наш клуб заработал пятую звезду на эмблеме, мы будем носить ее теперь долгие годы. Жаль, что пока не можем отпраздновать победу с фанатами. Надеюсь, скоро получится", – цитирует председателя правления Баварии Карла-Хайнца Румменигге официальный сайт Баварии

Левандовски, Мюллер, Нойер
Левандовски, Мюллер, Нойер / Фото: Reuters

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Интересно, что ранее на чемпионство Баварии эпично отреагировала полиция Мюнхена, обнародовав в соцсетях сообщение: "Внимание! Разыскивается конкуренция в Бундеслиге, пропавшая примерно 9 лет назад. Информацию по данному вопросу присылайте в ФК Бавария или в любой полицейский участок".

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