Суперкубок – Баварії! Левандовскі знищив Дортмунд

Мюнхенська Баварія поклала в свій музей черговий трофей. Цього разу Суперкубок Німеччини.
Сьогодні Баварія впевнено обіграла дортмундську Боруссію – 3:1. Дублем відзначився Роберт Левандовскі. Польський форвард забив 24 голи в 24 матчах проти Боруссії! Примітно, що Левандовскі раніше сам виступав за Дортмунд (2010-2014).
Баварія – Боруссія Д – 3:1
Голи: Левандовскі (41, 74), Мюллер (50) – Ройс (64).
Для Баварії ця перемога дев'ята в Суперкубку Німеччини. У Боруссії – 6 трофеїв.
Треба сказати, що футболісти Баварії на розминку перед матчем вийшли в футболках, присвячених легенді клубу Герду Мюллеру.
Легендарний бомбардир пішов з життя 15 серпня. Йому було 75 років. За свою кар'єру німець 4 рази виграв чемпіонат і Кубок ФРН, Кубок європейських чемпіонів – 3 рази, а також по разу переміг в Кубку УЄФА і Міжконтинентальному кубку.