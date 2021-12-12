Шановні! Оксана Баюл знову зчепилась із російськими журналістами

У Россії не знають у скільки років Баюл виграла Олімпіаду / Фото: Колаж: Сьогодні

Перша олімпійська чемпіонка незалежної України Оксана Баюл обурилася публікацією у російській "Експрес-газеті". Раніше Баюл відмовилася від українського громадянства.

Там було написано, що Оксана стала олімпійською чемпіонкою у 15 років.

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"Шановні, я виграла у 16 років", – написала Баюл в Instagram.

Крім того, Баюл розлютило твердження, що популярність допомогла легендарній фігуристці Соні Хені врятуватися від війни і переїхати до США.

"Війна почалася в 1939 році. Ніякий Hollywood їй не допомагав втекти від війни!" – поправила російських журналістів Оксана.

І справді, Соня Хені переїхала з Норвегії до США 1936-го року.

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Відмітимо, що Баюл часто пісочила російські ЗМІ: "Це не люди, а чорти".

Дивіться, як Оксана Баюл виграла золоту медаль на Олімпіаді-1994 у Ліллехаммері:

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Раніше ми писали, що Баюл розгромила ідею провести Олімпіаду в Україні: Хто працюватиме? Усі тренери в Росії .