Шановні! Оксана Баюл знову зчепилась із російськими журналістами

У Россії не знають у скільки років Баюл виграла Олімпіаду / Фото: Колаж: Сьогодні
Перша олімпійська чемпіонка незалежної України Оксана Баюл обурилася публікацією у російській "Експрес-газеті". Раніше Баюл відмовилася від українського громадянства.
Там було написано, що Оксана стала олімпійською чемпіонкою у 15 років.
"Шановні, я виграла у 16 років", – написала Баюл в Instagram.
Крім того, Баюл розлютило твердження, що популярність допомогла легендарній фігуристці Соні Хені врятуватися від війни і переїхати до США.
"Війна почалася в 1939 році. Ніякий Hollywood їй не допомагав втекти від війни!" – поправила російських журналістів Оксана.
І справді, Соня Хені переїхала з Норвегії до США 1936-го року.
Відмітимо, що Баюл часто пісочила російські ЗМІ: "Це не люди, а чорти".
Дивіться, як Оксана Баюл виграла золоту медаль на Олімпіаді-1994 у Ліллехаммері:
Раніше ми писали, що Баюл розгромила ідею провести Олімпіаду в Україні: Хто працюватиме? Усі тренери в Росії .