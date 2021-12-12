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Многоуважаемые! Оксана Баюл снова сцепилась с российскими журналистами

Андрей Трофимов
12 декабря, 23:21
Знаменитая фигуристка указала на фактические ошибки в статье, которые касались ее возраста и биографии Сони Хени

В России не знают в сколько лет Баюл выиграла Олимпиаду / Фото: Коллаж: Сегодня

Первая олимпийская чемпионка независимой Украины Оксана Баюл возмутилась публикацией в российской "Экспресс-газете". Ранее Баюл отказалась от украинского гражданства.

Там было написано, что Оксана стала олимпийской чемпионкой в 15 лет.

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"Многоуважаемые, я выиграла в 16 лет", – написала Баюл в Instagram.

Кроме того, Баюл взбесило утверждение, что известность помогла легендарной фигуристке Сони Хени спастись от войны и переехать в США.

"Война началась в 1939 году. Никакой Hollywood ей не помогал убежать от войны!!!" – поправила российских журналистов Оксана.

И правда, Соня Хени переехала из Норвегии в США в 1936-м году.

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Отметим, что Баюл часто песочила российские СМИ: "Это не люди, а черти".

Смотрите, как Оксана Баюл выиграла золотую медаль на Олимпиаде-1994 в Лиллехаммере:

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Ранее мы писали, что Баюл разгромила идею провести Олимпиаду в Украине: Кто будет работать? Все тренеры в России.