Мірча Луческу став на захист російських спортсменів

Дивна позиція Луческу / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу досить неоднозначно прокоментував війну в Україні італійським ЗМІ.

"Ніколи не думав, що може початися війна. Українці та росіяни жили разом як брати. Це радше політична проблема", – вважає Мірча.

Крім того, румунський фахівець не погоджується з міжнародною спортивною спільнотою, яка усунула майже від усіх змагань російських спортсменів.

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"Для мене спорт не має нічого спільного з політикою. Люди мають продовжувати змагатись. Я не згоден з тим, що у спортсменів потрібно забирати право бути чемпіонами", – цитує Луческу сайт gianlucadimarzio.com.

Мірча Луческу / Фото: Reuters

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