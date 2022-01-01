Світ збожеволів! Озвучена нова зарплата Миколенка в Евертоні

Миколенко в Евертоні - до літа 2026-го / Фото: офіційний сайт "Евертон"

Віталій Миколенко уклав контракт із Евертоном на чотири з половиною роки – до 30 червня 2026 року.

Раніше близькі до Динамо джерела повідомляли, що у ліверпульському клубі Миколенко отримуватиме 58 тисяч фунтів на тиждень (понад 3 млн фунтів на рік) – це близько 111 млн гривень на рік.

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Проте, за даними відомого британського журналіста Майка Паррі, насправді 22-річний українець отримуватиме в Евертоні вдвічі більше.

"Мені достовірно відомо, що, за контрактом з Евертоном, Віталій Миколенко отримуватиме 120 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень протягом наступних чотирьох з половиною років. Сумарно він заробить 32 млн фунтів. А ніхто навіть не знає, чи хороший він гравець. Світ збожеволів. Евертон збожеволів", – написав британський журналіст Майк Паррі у себе в Twitter.

У перерахунку на українську валюту 32 млн фунтів, які пророкують Миколенку за чотири з половиною роки, це майже 1,2 мільярда гривень.

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Раніше була озвучена величезна проблема Миколенка в Евертоні. Віталію буде дуже складно адаптуватися у новому колективі, враховуючи, що він не володіє англійською мовою.