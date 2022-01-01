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З'ясувалася величезна проблема Миколенка в Евертоні

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
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1 січня, 14:18
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Віталію Миколенко вкрай складно влитися в новий колектив, враховуючи, що він не володіє англійською мовою
Миколенко - новачок Евертона
Миколенко - новачок Евертона / Фото: офіційний сайт "Евертон"

1 січня 2022 Віталій Миколенко підписав контракт із Евертоном на чотири з половиною роки. За цей час ексдинамівець має заробити близько 500 млн. гривень.

Читайте також: Кар'єра під укіс: Миколенку дали нефартовий номер у Евертоні

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Але адаптуватись у новій команді 22-річному українцю буде вкрай непросто.

Причина – незнання англійської мови.

Це підтверджує перше інтерв'ю Миколенка YouTube-каналу Евертона, яке Віталій дав частково українською, частково – російською мовами.

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Утім, Миколенко усвідомлює, що мовний бар'єр може не дозволити йому заграти в АПЛ, а тому має намір якнайшвидше вивчити English.

"Для мене важливо мати комунікацію з командою, з тренерським штабом та вболівальниками. Треба вивчити мову, зрозуміти культуру цього міста, цієї країни, цього клубу. Намагатимусь зробити це швидше", – сказав Віталій.

Миколенко перебрався до Евертона
Миколенко перебрався до Евертона / Фото: офіційний сайт "Евертон"

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Зазначимо, що раніше багато експертів називали незнання англійської причиною фіаско наших футболістів у топ-чемпіонатах Європи.

Навпаки, найдорожчі, наразі, українські гравці Руслан Маліновський (30 млн євро) та Олександр Зінченко (25 млн євро) вільно розмовляють англійською.

Нагадаємо, Динамо отримає від Евертона за Миколенка 23 млн євро – англійський клуб перебив пропозицію Роми, яку очолює Жозе Моурінью.

Більше іноземні клуби платили киянам лише за Андрія Ярмоленка (25 млн євро, Боруссія Дортмунд) та Андрія Шевченка (24 млн євро, Мілан).

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