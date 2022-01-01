1 января 14:30
Арсенал 1
Манчестер Сити 2
2 января 15:00 Онлайн
Хетафе --
Реал --
2 января 18:30
Челси --
Ливерпуль --
3 января 19:30 Онлайн
Манчестер Юнайтед --
Вулверхэмптон --
5 января 21:45
Челси --
Тоттенхэм --
6 января 17:30 Онлайн
Сассуоло --
Дженоа --
6 января 19:30 Онлайн
Милан --
Рома --
6 января 21:45 Онлайн
Ювентус --
Наполи --
6 января 21:45
Арсенал --
Ливерпуль --
7 января 21:30
Бавария --
Боруссия М --
8 января 22:00 Онлайн
Реал --
Валенсия --
9 января 19:30 Онлайн
Рома --
Ювентус --
9 января 21:45 Онлайн
Интер --
Лацио --
9 января 22:00 Онлайн
Вильярреал --
Атлетико --
10 января 21:55
Манчестер Юнайтед --
Астон Вилла --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Мир сошел с ума! Озвучена новая зарплата Миколенко в Эвертоне

Андрей Трофимов
1 января, 22:12
В Англии уверяют, что за время выступлений в ливерпульском клубе экс-динамовец заработает свыше миллиарда гривен

Миколенко в Эвертоне - до лета 2026-го / Фото: официальный сайт "Эвертон"

Виталий Миколенко подписал контракт с Эвертоном на четыре с половиной года – до 30 июня 2026 года.

Ранее близкие к Динамо источники сообщали, что в ливерпульском клубе Миколенко будет получать 58 тысяч фунтов в неделю (свыше 3 млн фунтов в год) – это порядка 111 млн гривен в год.

Реклама

Однако, по данным известного британского журналиста Майка Парри, на самом деле 22-летний украинец будет получать в Эвертоне вдвое больше.

"Мне достоверно известно, что, по контракту с Эвертоном, Виталий Миколенко будет получать 120 тысяч фунтов стерлингов в неделю в течение следующих четырех с половиной лет. Суммарно он заработает 32 млн фунтов. А ведь никто даже не знает, хорош ли он. Мир сошел с ума. Эвертон сошел с ума", – написал британский журналист Майк Парри у себя в Twitter.

В пересчете на украинскую валюту 32 млн фунтов, которые прочат Миколенко за четыре с половиной года, это почти 1,2 миллиарда гривен.

Реклама

Ранее обнаружилась огромная проблема Миколенко в Эвертоне. Виталию будет крайне сложно влиться в новый коллектив, учитывая, что он не владеет английским языком.