Мінус конкурентка для Світоліної на Олімпіаді: у небезпечної американки – коронавірус

Висхідна зірка світового тенісу Корі Гауфф через COVID пропустить Ігри в Токіо, де могла б стати суперницею для першої ракетки України Еліни Світоліної

Колаж - "Сьогодні" / Фото: Getty Images, Instagram

Друга ракетка збірної США 17-річна тенісистка Корі Гауфф пропустить Олімпіаду в Токіо, яка відкриється 23 липня. Спортсменка захворіла на COVID.

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"У мене позитивний тест, тож, на жаль, я не зіграю в Токіо. Я завжди мріяла представляти США на Олімпіаді, сподіваюся, що в майбутньому отримаю багато можливостей зробити це. А поки бажаю команді успіху і безпечних Ігор", – написала Гауфф у своєму Twitter

Корі Гауфф / Фото: Getty Images

Відзначимо, що Корі Гауфф – переможниця п'яти турнірів WTA, а також одного юніорського турніру "Великого шолома" в одиночному розряді. На Олімпіаді в Токіо вона могла б стати потенційною суперницею для першої ракетки України Еліни Світоліної, яка після весілля взяла прізвище Монфіс.

Еліна Світоліна і Гаель Монфіс / Фото: Twitter

Додамо, що після весільної церемонії Еліна Монфіс чи не відразу переключається на Олімпіаду.