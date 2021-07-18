Мінус конкурентка для Світоліної на Олімпіаді: у небезпечної американки – коронавірус

Колаж - "Сьогодні" / Фото: Getty Images, Instagram
Друга ракетка збірної США 17-річна тенісистка Корі Гауфф пропустить Олімпіаду в Токіо, яка відкриється 23 липня. Спортсменка захворіла на COVID.
Читайте також: Українські спортсмени в Токіо залізли в олімпійські кільця
"У мене позитивний тест, тож, на жаль, я не зіграю в Токіо. Я завжди мріяла представляти США на Олімпіаді, сподіваюся, що в майбутньому отримаю багато можливостей зробити це. А поки бажаю команді успіху і безпечних Ігор", – написала Гауфф у своєму Twitter
Корі Гауфф / Фото: Getty Images
Відзначимо, що Корі Гауфф – переможниця п'яти турнірів WTA, а також одного юніорського турніру "Великого шолома" в одиночному розряді. На Олімпіаді в Токіо вона могла б стати потенційною суперницею для першої ракетки України Еліни Світоліної, яка після весілля взяла прізвище Монфіс.
Еліна Світоліна і Гаель Монфіс / Фото: Twitter
Еліна Світоліна і Гаель Монфіс / Фото: Twitter
Додамо, що після весільної церемонії Еліна Монфіс чи не відразу переключається на Олімпіаду.
"Олімпіада завжди важливий для мене турнір, і я неймовірно пишаюся, що представляю Україну. Для мене грати за країну – особливе відчуття. Моя мета – виграти медаль", – заявила Еліна
Новини на цю ж тему:Українські спортсмени в Токіо залізли в олімпійські кільця Зґвалтування на Олімпіаді в Токіо: на трибунах, після репетиції церемонії відкриття Мила немає! Росії нічим відмитися на Олімпіаді (відео) Легше виграти Ролан Гаррос, ніж одружитися на Світоліній. Перші слова Монфіса після весілля