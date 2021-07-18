Минус конкурентка для Свитолиной на Олимпиаде: у опасной американки – коронавирус

Коллаж - "Сегодня" / Фото: Getty Images, Instagram
Вторая ракетка сборной США 17-летняя теннисистка Кори Гауфф пропустит Олимпиаду в Токио, которая откроется 23 июля. Спортсменка заболела коронавирусом.
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"У меня положительный тест, так что, увы, я не сыграю в Токио. Я всегда мечтала представлять США на Олимпиаде, надеюсь, что в будущем получу много возможностей сделать это. А пока желаю команде удачи и безопасных Игр", – написала Гауфф в своем Twitter
Кори Гауфф / Фото: Getty Images
Отметим, что Кори Гауфф – победительница пяти турниров WTA, а также одного юниорского турнира "Большого шлема" в одиночном разряде. На Олимпиаде в Токио она могла бы стать потенциальной соперницей для первой ракетки Украины Элины Свитолиной, которая после свадьбы взяла фамилию Монфис.
Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото: Twitter
Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото: Twitter
Добавим, что после свадебной церемонии Элина Монфис едва ли не сразу переключается на Олимпиаду.
"Олимпиада всегда важный для меня турнир, и я невероятно горжусь, что представляю Украину. Для меня играть за страну – особое чувство. Моя цель – выиграть медаль", – заявила Элина
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