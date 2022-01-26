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Мілевський заявив про повернення до збірної України

Андрій Трофімов
26 січня, 13:08
Колишній нападник київського Динамо виступить на чемпіонаті Європи – з міні-футболу

/ Фото: Instagram

37-річний Артем Мілевський, який у вересні заявив про завершення кар'єри гравця, повертається у великий футбол.

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"Майстри, я повертаюся до збірної України!" – написав Міля у себе в Instagram.

Артем Мілевський / Фото: Instagram

"Не дарма кажуть "Ти можеш піти з футболу, але футбол із тебе не піде ніколи". Саме тому я радий повідомити вам, що тепер я амбасадор Федерації міні-футболу України".

"Мені завжди подобалося грати на обмеженій ділянці поля: поставити корпус, відігратися у стіночку або самому закрутити м'яч точно в кут".

Артем Мілевський / Фото: Колаж: Сьогодні

"Тепер все це я спробую продемонструвати за збірну України на чемпіонаті Європи з міні-футболу, який відбудеться у червні на полях словацького Кошице", – додав Мілевський.

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Раніше Мілевський говорив, що планує повернутися до київського Динамо, але поки що не відомо, в якому статусі.

Ігор Суркіс і Артем Мілевський / Фото: Колаж: Сьогодні