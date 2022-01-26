Милевский заявил о возвращении в сборную Украины

Артем Милевский на Евро-2020 / Фото: Instagram

37-летний Артем Милевский, в сентябре заявивший о завершении карьеры игрока, возвращается в большой футбол.

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"Мастера, я возвращаюсь в сборную Украины!" – написал Миля у себя в Instagram.

Артем Милевский / Фото: Instagram

"Не зря говорят "Ты можешь уйти из футбола, но футбол из тебя не уйдет никогда". Именно поэтому я рад сообщить вам, что теперь я амбасадор Федерации мини-футбола Украины".

"Мне всегда нравилось играть на ограниченном участке поля: поставить корпус, отыграться "в стеночку" или самому закрутить мяч точно в угол".

Артем Милевский / Фото: Коллаж: Сегодня

"Теперь все это я попробую показать за сборную Украины на чемпионате Европы по мини-футболу, который пройдет в июне на полях словацкого Кошице", – добавил Милевский.

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Ранее Милевский говорил, что планирует вернуться в киевское Динамо, но пока не известно, в каком качестве.