Мілану довелося відмовитися від Шевченка

Шевченко і Піолі / Фото: Getty Images, Reuters
"Мілан для мене не просто команда, а велика сім'я. Очолити Мілан є моєю мрією", – говорив, ще будучи наставником збірної України, Андрій Шевченко.
Однак, схоже, мрії нині безробітного Шеви не збутися – принаймні, найближчі рік-два.
Як повідомляє Football Italia, керівництво Мілана має намір запропонувати новий контракт чинному тренеру команди 55-річному Стефано Піолі, чия угода розрахована до кінця поточного сезону.
Отже, призначення Шеви коучем Мілана відкладається до кращих для нього часів.
Нагадаємо, після семи турів нинішнього чемпіонату Італії Мілан під керівництвом Піолї набрав 19 очок, повторивши рекордно успішний старт сезону 2003/2004, коли кольори команди ще в статусі гравця захищав Шевченко. Символічно, що тоді "россонері" виграли чемпіонський титул, а українець удостоївся "Золотого м'яча".
Самого Шеву тим часом сватають до Селтіка з Глазго – фартового для Андрія Миколайовича міста. Там збірна України при ньому обіграла Швецію, вийшовши до 1/4 фіналу Євро-2020.
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