6 жовтня 21:45
Італія --
Іспанія --
7 жовтня 21:45
Бельгія --
Франція --
9 жовтня 19:00
Фінляндія --
Україна --
12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Мілану довелося відмовитися від Шевченка

Олег Люлька
5 жовтня, 08:58
Італійський клуб, який хотів би очолити Шева, вирішив зробити ставку на іншого фахівця

Шевченко і Піолі / Фото: Getty Images, Reuters

"Мілан для мене не просто команда, а велика сім'я. Очолити Мілан є моєю мрією", – говорив, ще будучи наставником збірної України, Андрій Шевченко.

Однак, схоже, мрії нині безробітного Шеви не збутися – принаймні, найближчі рік-два.

Реклама

Як повідомляє Football Italia, керівництво Мілана має намір запропонувати новий контракт чинному тренеру команди 55-річному Стефано Піолі, чия угода розрахована до кінця поточного сезону.

Тренер Мілана Стефано Піолі / Фото: Getty Images

Отже, призначення Шеви коучем Мілана відкладається до кращих для нього часів.

Реклама

Мілан повторив свій кращий старт в Серії А / Фото: REUTERS

Нагадаємо, після семи турів нинішнього чемпіонату Італії Мілан під керівництвом Піолї набрав 19 очок, повторивши рекордно успішний старт сезону 2003/2004, коли кольори команди ще в статусі гравця захищав Шевченко. Символічно, що тоді "россонері" виграли чемпіонський титул, а українець удостоївся "Золотого м'яча".

Самого Шеву тим часом сватають до Селтіка з Глазго – фартового для Андрія Миколайовича міста. Там збірна України при ньому обіграла Швецію, вийшовши до 1/4 фіналу Євро-2020.

Реклама

Читайте також:

Реклама