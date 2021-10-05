Милану пришлось отказаться от Шевченко

Шевченко и Пиоли / Фото: Getty Images, Reuters

"Милан для меня не просто команда, а большая семья. Возглавить Милан является моей мечтой", – говорил, еще будучи наставником сборной Украины, Андрей Шевченко.

Однако, похоже, мечте ныне безработного Шевы не суждено сбыться – по крайней мере в ближайшие год-два.

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Как сообщает Football Italia, руководство Милана намерено предложить новый контракт действующему тренеру команды 55-летнему Стефано Пиоли, чье соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

Тренер Милана Стефано Пиоли / Фото: Getty Images

А значит, назначение Шевы коучем Милана откладывается в долгий ящик.

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Милан повторил свой лучший старт в Серии А / Фото: REUTERS

Напомним, после семи туров нынешнего чемпионата Италии Милан под руководством Пиоли набрал 19 очков, повторив рекордно успешный старт сезона 2003/2004, когда цвета команды еще в качестве игрока защищал Шевченко. Символично, что тогда "россонери" выиграли чемпионский титул, а украинец удостоился "Золотого мяча".

Самого Шеву тем временем сватают в Селтик из Глазго – фартового для Андрея Николаевича города. Там сборная Украины при нем обыграла Швецию, выйдя в 1/4 финала Евро-2020.