Рішарлісон більше не одноклубник Віталія Миколенка

Футбольне літо 2022 року обіцяє пройти під знаком трансферів крутих нападників. Раніше Манчестер Сіті придбав Ерлінга Холанда у Боруссії Дортмунд, а з Бенфіки у Ліверпуль перейшов Дарвін Нуньєс.

Вчора стало відомо про переході Ромелу Лукаку в Інтер. Свій топ-трансфер провернув і Тоттенхем, який вичепив у Евертона нападника Рішарлісона.

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Офіційний Twitter "шпор" повідомив про підписання п'ятирічного контракту із 25-річним бразильцем. За попередніми даними ЗМІ, лондонці заплатять клубу Віталія Миколенка 50 мільйонів фунтів. Ще 10М можуть піти як бонуси.

Зазначимо, що раніше Рішарлісон виступав за Америку МГ, Флуміненсе, Вотфорд та Евертон. У мерсісайдський клуб форвард перейшов у 2018 році і за цей час провів 152 матчі, забивши 53 голи та віддавши 13 асистів.

Також футболіст є постійним гравцем збірної Бразилії. За неї він забив 14 голів у 36 іграх, ставши переможцем Копа Америка у 2019 році та переможцем Олімпійських ігор з молодіжкою.