Відповідь Ліверпуля на трансфер Голанда: мерсисайдці підписали зірку Бенфіки

Віце-чемпіон Англії Ліверпуль офіційно повідомив про трансфер форварда Бенфіки Дарвіна Нуньєса

В АПЛ з'явилися два суперфорварди - Нуньєс та Холанд / Фото: Колаж: Сьогодні

У понеділок Манчестер Сіті представив в якості свого гравця одного з найкращих нападників Європи Ерлінга Голанда. Відповідь конкурентів "городян" Ліверпуля не забарилася.

Сьогодні команда Юргена Клоппа офіційно підтвердила трансфер форварда Бенфіки Дарвіна Нуньєса. Про це повідомляє офіційний сайт Ліверпуля.

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22-річний футболіст підписав контракт на 6 років. За даними порталу Transfermarkt, мерсисайдці заплатили за гравця збірної Уругваю 75 млн. євро. Ще 25 млн португальці можуть заробити як бонуси за виступи Дарвіна.

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Зазначимо, минулого сезону Нуньєс був конкурентом українця Романа Яремчука в Бенфіці. Уругваєць демонстрував неймовірну форму, забивши 34 голи в 41 матчі і вивівши Бенфіку в 1/4 фіналу ЛЧ. З 26 забитими м'ячами форвард став найкращим бомбардиром чемпіонату Португалії.

На відміну від Голанда успіхи Нуньєса у збірній Уругваю виглядають скромнішими. В 11 матчах за національну збірну він забив 2 м'ячі.