Миколенко лишился звездного партнера. Тоттенхэм подписал форварда сборной Бразилии (видео)

Ришарлисон больше не одноклубник Виталия Миколенко

Футбольное лето 2022 обещает пройти под знаком трансферов крутых нападающих. Ранее Манчестер Сити приобрел Эрлинга Холанда у Боруссии Дортмунд, а из Бенфики в Ливерпуль перешел Дарвин Нуньес.

Вчера же стало известно о переходе Ромелу Лукаку в Интер. Свой топ-трансфер провернул и Тоттенхэм, который выцепил у Эвертона нападающего Ришарлисона.

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Официальный Twitter "шпор" сообщил о подписании пятилетнего контракта с 25-летним бразильцем. По предварительным данным СМИ, лондонцы заплатят клубу Виталия Миколенко 50 миллионов фунтов. Еще 10М могут уйти в качестве бонусов.

Отметим, что ранее Ришарлисон выступал за Америку МГ, Флуминенсе, Уотфорд и Эвертон. В мерсисайдский клуб форвард перешел в 2018 году и за это время провел 152 матча, забив 53 гола и отдав 13 ассистов.

Также футболист является постоянным игроком сборной Бразилии. За нее он забил 14 голов в 36 играх, став победителем Копа Америка в 2019 году и победителем Олимпийских игр с молодежкой.