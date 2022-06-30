Челси избавился от своего самого дорогого трансфера уже через год

Бельгийский форвард Ромелу Лукаку вернулся в Интер на правах аренды. Год назад лондонцы выложили за него рекордную сумму

Ромелу Лукаку вернулся в Интер / Фото: Официальный сайт ФК "Интер"

Это лето в футболе обещает стать горячим из-за массы крупных трансферов. Первым громкую новость сообщил Манчестер Сити, который подписал Эрлинга Холанда из Боруссии Дортмунд.

Позже Ливерпуль выкупил у Бенфики Дарвина Нуньеса аж за 75 миллионов фунтов. А теперь оформлен первый крупный трансфер из АПЛ в другую лигу. Серьезную атакующую единицу потерял Челси.

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Как сообщил официальный сайт Интера, итальянцы взяли в аренду форварда лондонцев Ромелу Лукаку. Бельгиец будет выступать в составе вице-чемпиона Италии в сезоне 2022/2023 за 8 миллионов евро.

Отметим, что в прошлом сезоне Лукаку последовал в обратном направлении. Тогда Челси заплатил Интеру за форварда рекордные для себя 97,5 миллиона фунтов. Правда в команде Тухеля бельгиец не стал постоянным игроком основы, забив 15 голов в 44 матчах.

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За Интер же Ромелу выступал с 2019 по 2021 годы и показал куда лучшую результативность – 64 голах в 96 поединках. Вместе с "неррадзури" бельгиец стал чемпионом Италии, а также выходил в финал Лиги Европы.