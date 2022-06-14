Ответ Ливерпуля на трансфер Холанда: мерсисайдцы подписали звезду Бенфики

Вице-чемпион Англии Ливерпуль официально сообщил о трансфере форварда Бенфики Дарвина Нуньеса

В АПЛ появились два суперфорварда - Нуньес и Холанд / Фото: Коллаж: Сегодня

В понедельник Манчестер Сити представил в качестве своего игрока одного из лучших нападающих Европы Эрлинга Холанда. Ответ конкурентов "горожан" Ливерпуля не заставил себя ждать.

Сегодня команда Юргена Клоппа официально подтвердила трансфер форварда Бенфики Дарвина Нуньеса. Об этом сообщает официальный сайт Ливерпуля.

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22-летний футболист подписал контракт на 6 лет. По данным портала Transfermarkt, мерсисайдцы заплатили за игрока сборной Уругвая 75 млн евро. Еще 25 млн португальцы могут заработать в качестве бонусов за выступления Дарвина.

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Отметим, в прошлом сезоне Нуньес был конкурентом украинца Романа Яремчука в Бенфике. Уругваец демонстрировал невероятную форму, забив 34 гола в 41 матче и выведя Бенфику в 1/4 финала ЛЧ. С 26 забитыми мячами форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Португалии.

В отличие от Холанда успехи Нуньеса в сборной Уругвая выглядят скромнее. В 11 матчах за национальную сборную он забил 2 мяча.