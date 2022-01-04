Мессі та Роналду не включили до збірної 2021 року

Мессі і Роналду вже не у фаворі / Фото: AFP

Найбільшу кількість місць у команді року отримав переможець Ліги чемпіонів Челсі – одразу три гравці представляли лондонський клуб.

Дивно, що при цьому в списку не виявилося володаря "Золотого м'яча" Ліонеля Мессі.

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Також укладачі команди року обійшли стороною найкращого гравця за версією Globe Soccer Awards Кіліана Мбаппе.

Воротар: Едуар Менді (Челсі)

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Захисники: Трент Олександр-Арнольд (Ліверпуль), Рубен Діаш (Манчестер Сіті), Маркіньос (ПСЖ), Тео Ернандес (Мілан)

Півзахисники: Нголо Канте, Жоржіньо (обидва – Челсі), Мохамед Салах (Ліверпуль), Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті)

Нападники: Роберт Левандовські (Баварія), Карім Бензема (Реал)

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Раніше ми писали, що українець попросив допомоги у Ліонеля Мессі. У нього така сама хвороба, як у зірки футболу. 18-річному Павлу Вінтоняку поставили діагноз – дефіцит гормону росту. Щомісяця хлопцеві потрібно 24 тисячі гривень на ліки.