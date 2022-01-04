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Месси и Роналду не включили в сборную 2021 года

Александр Трикиша
4 января, 18:27
Известное французское издание L'Equipe составило символическую сборную по итогам 2021 года. В команду мечты не попали многолетние завсегдатаи различных ТОПов Криштиану Роналду и Лионель Месси

Месси и Роанлду уже не в фаворе / Фото: AFP

Наибольшее количество мест в команде года получил победитель Лиги чемпионов Челси – сразу три игрока представляли лондонский клуб.

Странно, что при этом в списке не оказалось обладателя "Золотого мяча" Лионеля Месси.

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Также составители команды года обошли стороной лучшего игрока по версии Globe Soccer Awards Килиана Мбаппе.

Вратарь: Эдуар Менди (Челси)

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Защитники: Трент Александр-Арнольд (Ливерпуль), Рубен Диаш (Манчестер Сити), Маркиньос (ПСЖ), Тео Эрнандес (Милан)

Полузащитники: Нголо Канте, Жоржиньо (оба – Челси), Мохамед Салах (Ливерпуль), Кевин де Брюйне (Манчестер Сити)

Нападающие: Роберт Левандовски (Бавария), Карим Бензема (Реал)

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Ранее мы писали, что украинец попросил помощи у Лионеля Месси. У него такая же болезнь, как у звезды футбола. 18-летнему Павлу Винтоняку поставили диагноз – дефицит гормона роста. Каждый месяц парню нужно 24 тысячи гривен на лекарство.