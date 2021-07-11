Мессі і Барселона поставили крапку в питанні відходу аргентинця

Фото: REUTERS/Albert Gea

Сьогодні вранці збірна Аргентини стала переможцем Кубка Америки, вигравши у фіналі у бразильців з рахунком 1:0. Капітан тріумфаторів Ліонель Мессі вперше взяв трофей за 16 років виступів у національній команді. Тим часом в Іспанії вирішилося питання з його майбутнім клубом.

Іспанське видання AS пише, що Барселона домовилася c Ла Лігою з фінансових питань. Раніше йшлося про те, що через борги і стелю зарплат клуб не зможе собі дозволити продовжити відносини з Лео. Однак проблему владнали, і тепер Барса може включити зоряного аргентинця в свої ряди.

Нагадаємо, 30 червня у Мессі закінчився контракт і офіційно він є безробітним. Втім, поки футболіст грав у Бразилії за збірну, його батько Хорхе провів успішно переговори з Жоаном Лапортою про новий контракт сина. Угоду підпишуть найближчими днями і відразу ж оголосять про це публіці.

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Останнім часом переманити Ліонеля намагався лише французький ПСЖ, використовуючи Неймара в якості приманки. Однак фаворит у боротьбі за черговий "Золотий м'яч" все ж вважав за краще залишитися в Каталонії. Тим більше, команда посилюється і збирається в новому сезоні поборотися за трофеї. Нещодавно Барселона підписала гравця МанСіті з шаленими відступними, щоб заспокоїти Мессі.

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