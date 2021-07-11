11 липня 22:00
Італія --
Англія --
10 липня 21:00
Динамо 1
Серветт 1
11 липня 03:00
Бразилія 0
Аргентина 1
13 липня 18:00
Зоря --
Аланьяспор --
14 липня 12:00
Динамо --
Сьйон --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Це сталося! Мессі взяв перший трофей зі збірною, довівши Неймара до сліз у фіналі Кубка Америки

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
11 липня, 08:35
Копіювати лінк
Збірна Аргентини обіграла в Ріо-де-Жанейро команду Бразилії завдяки голу Анхеля Ді Марії та наздогнала Уругвай за кількістю перемог на континенті
/ Фото: Reuters

У неділю вранці за київським часом в Бразилії завершився Кубок Америки. На знаменитому стадіоні "Маракана" в Ріо-де-Жанейро зійшлися головні фаворити турніру. І збірна Аргентини мінімально обіграла господарів, 15-й раз ставши найкращою в Південній Америці.

Днями Мессі видав шедевр на Кубку Америки.

Єдиний м'яч у вирішальному поєдинку забив Анхель Ді Марія. На 22-й хвилині атакуючий півзахисник ПСЖ вибіг з-за спин захисників на дуель з Едерсоном і ефектно перекинув воротаря Манчестер Сіті. Гра була напруженою: рефері показав дев'ять жовтих карток, а колишньому "гірникові" Фреду вже на третій хвилині.

Ліонель Мессі, Лаутаро Мартінес, Джованні Ло Чельсо створювали гольові моменти у гостей, Неймар, Рішарлісон, Лукас Пакета, Роберто Фірміно атакували у бразильців. Однак при такій великій кількості зірок в лінії атаки, більше забитих м'ячів глядачі, яких пустили на фінал, не побачили. Перемога збірної Аргентини 1:0 дозволили Мессі нарешті взяти перший трофей зі збірною в його кар'єрі! Дивіться огляд поєдинку.

Читайте також: безробітний футболіст – головний претендент на "Золотий м'яч".

Аргентинці наздогнали Уругвай за кількістю перемог на континенті, взявши трофей 15-й раз. Попередній же їхній успіх датований уже далеким 1993 роком. Лео ж раніше тричі зі збірною поступався у фіналах Кубка Америки, ще раз – на ЧС-2014 німцям.

"Пентакампеони", звичайно ж, засмутилися, а Неймар навіть пустив сльозу.

Втім, утішений, форвард ПСЖ незабаром з посмішкою спілкувався зі своїм другом Мессі, з яким провів гарні роки в Барселоні.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
дівчата Євро
збірна України
Євро 2020
Відео голів Євро-2020
Останні новини
Людина-енергетик
Hell

Гравець
збірної Італії

72 300 м
Хто він?
Favbet стрим
Фан-зона Євро
На трибуну
Покер - це спорт!
Новини покеру
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Неділя, 11 липня
22:00
Дивись на: Трансляція
Дивитись всі матчі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти