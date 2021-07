Діти Мессі співають на честь перемоги батька: більш милого відео ви ще не бачили

Збірна Аргентини стала переможцем Кубка Америки! У фінальному матчі на "Маракані" аргентинці обіграли Бразилію – 1:0.

Після матчу дружина аргентинського нападника Ліонеля Мессі виклала в Instagram миле відео. Антонелла Рокуццо показала, як їхні діти емоційно співають на честь перемоги збірної Аргентини. Пара виховує трьох синів – Тьяго, Матео і Чіро.

До речі, сам Ліонель відразу після нагородження подзвонив додому і по відеозв'язку спілкувався з рідними.

Messis family couldnt be in Brazil due to COVID-19 restrictions, but that didnt stop him from sharing this moment with them



(: @CopaAmerica ) pic.twitter.com/W71KNzjEuc