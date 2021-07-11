Месси и Барселона поставили точку в вопросе ухода аргентинца

Шестикратный обладатель "Золотого мяча" остается-таки в Каталонии, а клуб договорился с испанской лигой о решении вопроса потолка зарплат

Фото: REUTERS/Albert Gea

Сегодня утром сборная Аргентины стала победителем Кубка Америки, выиграв в финале у бразильцев со счетом 1:0. Капитан триумфаторов Лионель Месси впервые взял трофей за 16 лет выступления в национальной команде. Тем временем в Испании решился вопрос с его будущим клубом.

Испанское издание AS пишет, что Барселона договорилась c Ла Лигой относительно финансовых вопросов. Ранее говорилось, что из-за долгов и потолка зарплат клуб не сможет себе позволить продлить отношения с Лео. Однако проблему уладили, и теперь Барса может включить звездного аргентинца в свои ряды.

Напомним, 30 июня у Месси закончился контракт и официально он является безработным. Впрочем, пока футболист играл в Бразилии за сборную, его отец Хорхе провел успешно переговоры с Жоаном Лапортой о новом контракте сына. Соглашение подпишут в ближайшие дни и сразу же объявят об этом публике.

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В последнее время переманить Лионеля пытался лишь французский ПСЖ, используя Неймара в качестве приманки. Однако фаворит в борьбе за очередной "Золотой мяч" все же предпочел остаться в Каталонии. Тем более, команда усиливается и собирается в новом сезоне побороться за трофеи. Недавно Барселона подписала игрока МанСити с бешеными отступными, чтобы успокоить Месси.

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