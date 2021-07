Дети Месси поют в честь победы отца: более милого видео вы еще не видели

Сборная Аргентины стала победителем Кубка Америки! В финальном матче на "Маракане" аргентинцы обыграли Бразилию – 1:0.

После матча жена аргентинского нападающего Лионеля Месси выложила в Instagram милое видео. Антонелла Рокуццо показала, как их дети эмоционально поют в честь победы сборной Аргентины. Пара воспитывает троих сыновей — Тьяго, Матео и Чиро.

Кстати, сам Лионель сразу после награждения позвонил домой по видеосвязи и общался с родными.

Messis family couldnt be in Brazil due to COVID-19 restrictions, but that didnt stop him from sharing this moment with them



