Мегафайт вже близько. Промоутер Усика підтвердив факт переговорів із командою Ф'юрі

Ф'юрі vs Усик / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Промоутер чемпіона світу за версіями WBA Super, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександра Усика прокоментував виданню Tribuna.com інформацію про те, що Джошуа готовий взяти відступні за відмову від реваншу з українцем.

"Переговори з командою Ф'юрі справді є. Вони є ще з листопада, але в нас поки що немає жодних підписаних контрактів з цього приводу. Тому жодної конкретики дати не можу. Але підтверджую, розмови про цей поєдинок тривають. У нас є зобов'язання перед командою Ентоні Джошуа щодо реваншу, тому узгоджуємо всі наші дії з Джошуа, з Matchroom Boxing. Зараз ми ведемо переговори щодо поєдинку з Тайсоном Ф'юрі.

Усик і Ф'юрі / Фото: Колаж: Сьогодні

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Якщо ми не зможемо досягти компромісу з цього приводу, базовим варіантом залишається матч-реванш з Ентоні", – сказав Красюк.

Раніше ми повідомляли, що протягом тижня може бути оголошено про бій століття – Олександр Усик vs Тайсон Ф'юрі.

Тайсон Ф'юрі і Олександр Усик / Фото: Instagram

Співпромоутер Тайсона Ф'юрі Френк Воррен у коментарі виданню The Sun заявив:

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"Вірю, що протягом найближчих днів нам вдасться досягти певного прогресу, і тоді буде що оголосити. Але щоб бій за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті відбувся вже навесні, убік повинні відійти Ділліан Вайт і Ентоні Джошуа. Гроші для цього, за останніми даними, готові запропонувати на Близькому Сході", – сказав Воррен.