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Мегафайт уже близко. Промоутер Усика подтвердил факт переговоров с командой Фьюри

Сергей Шаховец
24 января, 13:11
Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк заявил, что все заинтересованные стороны хотят достигнуть компромисса при организации супербоя Усик – Фьюри

Фьюри vs Усик / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Промоутер чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александра Усика прокомментировал изданию Tribuna.com информацию о том, что Джошуа готов взять отступные за отказ от реванша с украинцем.

"Переговоры с командой Фьюри действительно есть. Они есть еще с ноября, но у нас пока нет никаких подписанных контрактов по этому поводу. Поэтому никакой конкретики дать не могу. Но подтверждаю, разговоры об этом поединке продолжаются.

У нас есть обязательства перед командой Энтони Джошуа по поводу реванша, поэтому согласовываем все наши действия с Джошуа, с Matchroom Boxing. Сейчас мы ведем переговоры по поединку с Тайсоном Фьюри.

Усик и Фьюри / Фото: Коллаж: Сегодня

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Если мы не сможем достичь компромисса по этому поводу, базовым вариантом остается матч-реванш с Энтони", – сказал Красюк.

Ранее мы сообщали, что в течение недели может быть объявлено о бое века – Александр Усик vs Тайсон Фьюри.

Тайсон Фьюри и Александр Усик / Фото: Instagram

Сопромоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен в комментарии изданию The Sun заявил:

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"Верю, что в течение ближайших дней нам удастся добиться определенного прогресса, и тогда будет что объявить.

Но чтобы бой за титул абсолютного чемпиона мира в хэвивейте состоялся уже весной, в сторону должны отойти Диллиан Уайт и Энтони Джошуа. Деньги для этого, по последним данным, готовы предложить на Ближнем Востоке", – сказал Уоррен.

Джошуа хочет получить от Усика 20 миллионов долларов / Фото: REUTERS