Медальний залік Олімпійських ігор у Пекіні

Медальний залік Олімпіади-2022 / Фото: REUTERS
Загалом на Олімпійських іграх у Пекіні спортсмени змагатимуться у семи видах спорту – біатлоні, бобслеї, скелетоні, керлінгу, ковзальних видах спорту, лижних видах спорту, санному спорті та хокеї.
Порівняно з минулими Іграми, до програми змагань додалися сім нових дисциплін.
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Медальний залік Олімпіади-2022:
М
Країна
ВСЬОГО
|1
Норвегія
|2
|0
|0
|2
|2
Словенія
|1
|0
|1
|2
|3
Китай
|1
|0
|0
|1
|3
Нідерланди
|1
|0
|0
|1
|3
Швеція
|1
|0
|0
|1
|6
Італія
|0
|2
|0
|2
|7
Канада
|0
|1
|1
|2
|7
РОК
|0
|1
|1
|2
|9
Франція
|0
|1
|0
|1
|9
Німеччина
|0
|1
|0
|1
|11
Австрія
|0
|0
|1
|1
|11
Угорщина
|0
|0
|1
|1
|11
Японія
|0
|0
|1
|1
В Олімпійських іграх 2022 беруть участь 91 країна. Вперше на Іграх представлені Гаїті та Саудівська Аравія.
Україну у Пекіні представляє 45 спортсменів. Вони виступатимуть у 12 дисциплінах. Щоправда, коронавірус вносить корективи до складу нашої команди, тож остаточна кількість може бути іншою.