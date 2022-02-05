5 лютого 17:00
Евертон --
Брентфорд --
5 лютого 19:00
Інтер --
Мілан --
5 лютого 19:30
Баварія --
Лейпциг --
5 лютого 22:00
Тоттенгем --
Брайтон --
6 лютого 16:30
Боруссія Д --
Байєр --
6 лютого 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетіко --
6 лютого 21:00
Сенегал --
Єгипет --
6 лютого 21:45 Онлайн
Лілль --
ПСЖ --
7 лютого 19:00
Полісся --
Чорноморець --
8 лютого 19:00
Металіст --
Верес --
8 лютого 22:00
Бернлі --
Манчестер Юнайтед --
8 лютого 22:00
Інтер --
Рома --
9 лютого 21:45
Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Медальний залік Олімпійських ігор у Пекіні

Олександр Трикіша
5 лютого, 17:12
Зимові Олімпійські ігри у Пекіні стартували 4 лютого та триватимуть до 20 лютого. На Іграх буде розіграно 109 комплектів нагород у 15 дисциплінах

Медальний залік Олімпіади-2022 / Фото: REUTERS

Загалом на Олімпійських іграх у Пекіні спортсмени змагатимуться у семи видах спорту – біатлоні, бобслеї, скелетоні, керлінгу, ковзальних видах спорту, лижних видах спорту, санному спорті та хокеї.

Порівняно з минулими Іграми, до програми змагань додалися сім нових дисциплін.

Читайте також: Як добре ви знаєте українських героїв зимових Олімпіад: тест

Медальний залік Олімпіади-2022:

М

Країна

ВСЬОГО

1

Норвегія

2002
2

Словенія

1012
3

Китай

1001
3

Нідерланди

1001
3

Швеція

1001
6

Італія

0202
7

Канада

0112
7

РОК

0112
9

Франція

0101
9

Німеччина

0101
11

Австрія

0011
11

Угорщина

0011
11

Японія

0011

В Олімпійських іграх 2022 беруть участь 91 країна. Вперше на Іграх представлені Гаїті та Саудівська Аравія.

Україну у Пекіні представляє 45 спортсменів. Вони виступатимуть у 12 дисциплінах. Щоправда, коронавірус вносить корективи до складу нашої команди, тож остаточна кількість може бути іншою.