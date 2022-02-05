Медальний залік Олімпійських ігор у Пекіні

Медальний залік Олімпіади-2022 / Фото: REUTERS

Загалом на Олімпійських іграх у Пекіні спортсмени змагатимуться у семи видах спорту – біатлоні, бобслеї, скелетоні, керлінгу, ковзальних видах спорту, лижних видах спорту, санному спорті та хокеї.

Порівняно з минулими Іграми, до програми змагань додалися сім нових дисциплін.

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Медальний залік Олімпіади-2022:

М Країна ВСЬОГО 1 Норвегія 2 0 0 2 2 Словенія 1 0 1 2 3 Китай 1 0 0 1 3 Нідерланди 1 0 0 1 3 Швеція 1 0 0 1 6 Італія 0 2 0 2 7 Канада 0 1 1 2 7 РОК 0 1 1 2 9 Франція 0 1 0 1 9 Німеччина 0 1 0 1 11 Австрія 0 0 1 1 11 Угорщина 0 0 1 1 11 Японія 0 0 1 1

В Олімпійських іграх 2022 беруть участь 91 країна. Вперше на Іграх представлені Гаїті та Саудівська Аравія.

Україну у Пекіні представляє 45 спортсменів. Вони виступатимуть у 12 дисциплінах. Щоправда, коронавірус вносить корективи до складу нашої команди, тож остаточна кількість може бути іншою.