Медальный зачет Олимпийских игр в Пекине

Медальный зачет Олимпиады-2022 / Фото: REUTERS
Всего на Олимпийских играх в Пекине спортсмены будут соревноваться в семи видах спорта – биатлоне, бобслее, скелетоне, керлинге, коньковых видах спорта, лыжных видах спорта, санном спорте и хоккее.
По сравнению с прошлыми Играми, в программу соревнований добавились семь новых дисциплин.
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Медальный зачет Олимпиады-2022:
М
Страна
ВСЕГО
|1
Норвегия
|2
|0
|0
|2
|2
Словения
|1
|0
|1
|2
|3
Китай
|1
|0
|0
|1
|3
Нидерланды
|1
|0
|0
|1
|3
Швеция
|1
|0
|0
|1
|6
Италия
|0
|2
|0
|2
|7
Канада
|0
|1
|1
|2
|7
РОК
|0
|1
|1
|2
|9
Франция
|0
|1
|0
|1
|9
Германия
|0
|1
|0
|1
|11
Австрия
|0
|0
|1
|1
|11
Венгрия
|0
|0
|1
|1
|11
Япония
|0
|0
|1
|1
В Олимпийских играх 2022 года принимают участие 91 страна. Впервые на Играх представлены Гаити и Саудовская Аравия.
Украину в Пекине представляет 45 спортсменов. Они будут выступать в 12 дисциплинах. Правда, коронавирус вносит коррективы в состав нашей команды, поэтому окончательное количество может быть другим.