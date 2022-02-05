5 февраля 17:00
Эвертон --
Брентфорд --
5 февраля 19:00
Интер --
Милан --
5 февраля 19:30
Бавария --
Лейпциг --
5 февраля 22:00
Тоттенхэм --
Брайтон --
6 февраля 16:30
Боруссия Д --
Байер --
6 февраля 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетико --
6 февраля 21:00
Сенегал --
Египет --
6 февраля 21:45 Онлайн
Лилль --
ПСЖ --
7 февраля 19:00
Полесье --
Черноморец --
8 февраля 19:00
Металлист --
Верес --
8 февраля 22:00
Бернли --
Манчестер Юнайтед --
8 февраля 22:00
Интер --
Рома --
9 февраля 21:45
Манчестер Сити --
Брентфорд --
9 февраля 22:00
Милан --
Лацио --
10 февраля 21:45
Ливерпуль --
Лестер --
10 февраля 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 февраля 19:00
Полесье --
Металлист --
12 февраля 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 февраля 17:00
Эвертон --
Лидс --
12 февраля 17:15
Вильярреал --
Реал --
12 февраля 19:00
Верес --
Черноморец --
12 февраля 19:00
Наполи --
Интер --
13 февраля 16:00
Бернли --
Ливерпуль --
13 февраля 18:30
Лестер --
Вест Хэм --
13 февраля 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Медальный зачет Олимпийских игр в Пекине

Александр Трикиша
5 февраля, 17:12
Зимние Олимпийские игры в Пекине стартовали 4 февраля и продлятся до 20 февраля. На Играх будут разыграны 109 комплектов наград в 15 дисциплинах

Медальный зачет Олимпиады-2022 / Фото: REUTERS

Всего на Олимпийских играх в Пекине спортсмены будут соревноваться в семи видах спорта – биатлоне, бобслее, скелетоне, керлинге, коньковых видах спорта, лыжных видах спорта, санном спорте и хоккее.

По сравнению с прошлыми Играми, в программу соревнований добавились семь новых дисциплин.

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Медальный зачет Олимпиады-2022:

М

Страна

ВСЕГО

1

Норвегия

2002
2

Словения

1012
3

Китай

1001
3

Нидерланды

1001
3

Швеция

1001
6

Италия

0202
7

Канада

0112
7

РОК

0112
9

Франция

0101
9

Германия

0101
11

Австрия

0011
11

Венгрия

0011
11

Япония

0011

В Олимпийских играх 2022 года принимают участие 91 страна. Впервые на Играх представлены Гаити и Саудовская Аравия.

Украину в Пекине представляет 45 спортсменов. Они будут выступать в 12 дисциплинах. Правда, коронавирус вносит коррективы в состав нашей команды, поэтому окончательное количество может быть другим.