19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Медальний залік Олімпіади у Пекіні після 18 лютого

Сергій Шаховець
18 лютого, 18:52
У п'ятницю, 18 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні розіграли п'ять комплектів нагород. Лідерство продовжує впевнено утримувати команда Норвегії

Китаянка Ейлін Гу Айлін завоювала золото у хаф-пайпі (фрістайл) / Фото: Reuters

Олімпійці збірної Норвегії поповнили скарбничку своєї команди п'ятьма медалями, зокрема однією золотою. На п'ять нагород найвищого гатунку відстає від лідера медального заліку Німеччина, третє місце утримує США.

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Наші медальні надії були пов'язані з виступами біатлоністів, але падіння Юлії Джими не дозволило їй наблизитися до п'єдесталу.

В активі України залишається одне срібло Олександра Абраменка.

МКРАЇНА ВСЬОГО
1

Норвегія

1581134
2

Німеччина

107522
3

США

88521
4

Китай

84214
5

Нідерланди

75416
5

Швеція

75416
7

Швейцарія

72514
8

Австрія

67417
9

РОК

591327
10

Франція

57214
11

Канада

471324
12

Японія

35917
13

Італія

27716
14

Південна Корея

2417
15

Словенія

2327
16

Фінляндія

1236
17

Австралія

1214
18

Нова Зеландія

1102
19

Угорщина

1023
20

Чехія

1012
21

Словаччина

1001
22

Білорусь

0202
23

Іспанія

0101
23

Україна

0101
25

Бельгія

0011
25

Естонія

0011
25

Латвія

0011
25

Польща

0011

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