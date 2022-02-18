19 февраля 19:30
Манчестер Сити --
Тоттенхэм --
20 февраля 17:15
Валенсия --
Барселона --
20 февраля 18:30
Боруссия Д --
Боруссия М --
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
26 февраля 19:30
Александрия --
Львов --
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
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Атлетико --
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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Медальный зачет Олимпиады в Пекине после 18 февраля

Сергей Шаховец
18 февраля, 18:52
В пятницу, 18 февраля, на Олимпийских играх в Пекине разыграли пять комплектов наград. Лидерство продолжает уверенно удерживать команда Норвегии

Китаянка Эйлин Гу Айлин завоевала золото в хаф-пайпе (фристайл) / Фото: Reuters

Олимпийцы сборной Норвегии пополнили копилку своей команды пятью медалями, в том числе одной золотой. На пять наград высшей пробы отстает от лидера медального зачета Германия, третье место удерживает США.

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Наши медальные надежды были связаны с выступлениями биатлонистов, но падение Юлии Джимы не позволило ей приблизиться к пьедесталу.

В активе Украины остается одно серебро Александра Абраменко.

МСТРАНАВСЕГО
1

Норвегия

1581134
2

Германия

107522
3

США

88521
4

Китай

84214
5

Нидерланды

75416
5

Швеция

75416
7

Швейцария

72514
8

Австрия

67417
9

РОК

591327
10

Франция

57214
11

Канада

471324
12

Япония

35917
13

Италия

27716
14

Южная Корея

2417
15

Словения

2327
16

Финляндия

1236
17

Австралия

1214
18

Новая Зеландия

1102
19

Венгрия

1023
20

Чехия

1012
21

Словакия

1001
22

Беларусь

0202
23

Испания

0101
23

Украина

0101
25

Бельгия

0011
25

Эстония

0011
25

Латвия

0011
25

Польша

0011

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