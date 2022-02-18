Медальный зачет Олимпиады в Пекине после 18 февраля

Китаянка Эйлин Гу Айлин завоевала золото в хаф-пайпе (фристайл) / Фото: Reuters

Олимпийцы сборной Норвегии пополнили копилку своей команды пятью медалями, в том числе одной золотой. На пять наград высшей пробы отстает от лидера медального зачета Германия, третье место удерживает США.

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Наши медальные надежды были связаны с выступлениями биатлонистов, но падение Юлии Джимы не позволило ей приблизиться к пьедесталу.

В активе Украины остается одно серебро Александра Абраменко.

М СТРАНА ВСЕГО 1 Норвегия 15 8 11 34 2 Германия 10 7 5 22 3 США 8 8 5 21 4 Китай 8 4 2 14 5 Нидерланды 7 5 4 16 5 Швеция 7 5 4 16 7 Швейцария 7 2 5 14 8 Австрия 6 7 4 17 9 РОК 5 9 13 27 10 Франция 5 7 2 14 11 Канада 4 7 13 24 12 Япония 3 5 9 17 13 Италия 2 7 7 16 14 Южная Корея 2 4 1 7 15 Словения 2 3 2 7 16 Финляндия 1 2 3 6 17 Австралия 1 2 1 4 18 Новая Зеландия 1 1 0 2 19 Венгрия 1 0 2 3 20 Чехия 1 0 1 2 21 Словакия 1 0 0 1 22 Беларусь 0 2 0 2 23 Испания 0 1 0 1 23 Украина 0 1 0 1 25 Бельгия 0 0 1 1 25 Эстония 0 0 1 1 25 Латвия 0 0 1 1 25 Польша 0 0 1 1

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