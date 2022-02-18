Медальный зачет Олимпиады в Пекине после 18 февраля

Китаянка Эйлин Гу Айлин завоевала золото в хаф-пайпе (фристайл) / Фото: Reuters
Олимпийцы сборной Норвегии пополнили копилку своей команды пятью медалями, в том числе одной золотой. На пять наград высшей пробы отстает от лидера медального зачета Германия, третье место удерживает США.
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Наши медальные надежды были связаны с выступлениями биатлонистов, но падение Юлии Джимы не позволило ей приблизиться к пьедесталу.
В активе Украины остается одно серебро Александра Абраменко.
|М
|СТРАНА
|ВСЕГО
|1
Норвегия
|15
|8
|11
|34
|2
Германия
|10
|7
|5
|22
|3
США
|8
|8
|5
|21
|4
Китай
|8
|4
|2
|14
|5
Нидерланды
|7
|5
|4
|16
|5
Швеция
|7
|5
|4
|16
|7
Швейцария
|7
|2
|5
|14
|8
Австрия
|6
|7
|4
|17
|9
РОК
|5
|9
|13
|27
|10
Франция
|5
|7
|2
|14
|11
Канада
|4
|7
|13
|24
|12
Япония
|3
|5
|9
|17
|13
Италия
|2
|7
|7
|16
|14
Южная Корея
|2
|4
|1
|7
|15
Словения
|2
|3
|2
|7
|16
Финляндия
|1
|2
|3
|6
|17
Австралия
|1
|2
|1
|4
|18
Новая Зеландия
|1
|1
|0
|2
|19
Венгрия
|1
|0
|2
|3
|20
Чехия
|1
|0
|1
|2
|21
Словакия
|1
|0
|0
|1
|22
Беларусь
|0
|2
|0
|2
|23
Испания
|0
|1
|0
|1
|23
Украина
|0
|1
|0
|1
|25
Бельгия
|0
|0
|1
|1
|25
Эстония
|0
|0
|1
|1
|25
Латвия
|0
|0
|1
|1
|25
Польша
|0
|0
|1
|1
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