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Медальний залік Олімпіади: Україна продовжує падати

31 липня, 18:16

Олег Люлька

Незважаючи на бронзову медаль, яку здобула тенісистка Еліна Світоліна, збірна України опустилася в медальному заліку Ігор-2020 у Токіо з 58 на 65 сходинку

Колаж - "Сьогодні" / Фото: Reuters

За підсумками змагальної суботи, 31 липня, медальний залік Олімпіади в Токіо продовжує очолювати Китай, у якого 46 нагород – 21 золота, 13 срібні і 12 бронзових.

Україна, п'яту "бронзу" якій принесла Еліна Світоліна, перебуває на 65-му рядку.

Олімпіада триватиме до 8 серпня.

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Загальна кількість медалей загалом
РядокКраїназолотосріблобронза
1 Китай21 131246
2 Японія175830
3 США1617 1346
4 ОКР11151137
5 Австралія10314 27
6 Велика Британія891128
7 Південна Корея54716
8 Франція49619
9 Нідерланди47516
10 Нова Зеландія43310
11 Німеччина341017
12 Канада34512
13 Швейцарія33410
14 Чехія3317
15 Хорватія3126
16 Італія2814 24
17 Тайвань2237
18 Угорщина2226
19 Словенія2114
20 Косово2002
21 Бразилія1348
22 Грузія1315
22 Румунія1304
24 Іспанія1225
25 Гонконг1203
25 ПАР1203
27 Австрія1135
28 Сербія1124
29 Ямайка1113
30 Норвегія1102
30 Польща1102
32 Словаччина1102
32 Туніс1102
32 Швеція1102
35 Туреччина1023
36 Ірландія1012
36 Узбекистан1012
36 Фіджі1012
36 Естонія1012
40 Білорусь1001
40 Бермуди1001
40 Греція1001
40 Іран1001
40 Катар1001
40 Латвія1001
40 Таїланд1001
40 Філіппіни1001
40 Еквадор1001
40 Ефіопія1001
50 Колумбія0213
51 Венесуела0202
51 Домініканська республіка0202
53 Індонезія0123
53 Монголія0123
55 Бельгія0112
55 Данія0112
55 Куба0112
55 Сан-Марино0112
55 Уганда0112
60 Болгарія0101
60 Йорданія0101
60 Індія0101
60 Північна Македонія0101
60 Туркменістан0101
65 УКРАЇНА 0055
66 Казахстан0033
67 Єгипет0022
67 Ізраїль0022
67 Мексика0022
70 Азербайджан0011
70 Аргентина0011
70 Кот-д'Івуар0011
70 Кувейт0011
70 Малайзія0011
70 Португалія0011
70 Фінляндія0011
загалом153153181487

Нагадаємо, результати всіх українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо є на нашому сайті в окремому матеріалі.

Також у нас є повний розклад Олімпіади-2020 на кожен день, де виокремлені всі медальні старти.

А загальний медальний залік Олімпійських ігор в Токіо ви можете знайти на нашому сайті. Таблиця оновлюється після кожного фіналу.

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Джерело: Сегодня|Спорт

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