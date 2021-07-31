Медальний залік Олімпіади: Україна продовжує падати
31 липня, 18:16
Олег Люлька
Незважаючи на бронзову медаль, яку здобула тенісистка Еліна Світоліна, збірна України опустилася в медальному заліку Ігор-2020 у Токіо з 58 на 65 сходинку
Колаж - "Сьогодні" / Фото: Reuters
За підсумками змагальної суботи, 31 липня, медальний залік Олімпіади в Токіо продовжує очолювати Китай, у якого 46 нагород – 21 золота, 13 срібні і 12 бронзових.
Україна, п'яту "бронзу" якій принесла Еліна Світоліна, перебуває на 65-му рядку.
Олімпіада триватиме до 8 серпня.
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|Загальна кількість медалей
|загалом
|Рядок
|Країна
|золото
|срібло
|бронза
|1
| Китай
|21
|13
|12
|46
|2
| Японія
|17
|5
|8
|30
|3
| США
|16
|17
|13
|46
|4
| ОКР
|11
|15
|11
|37
|5
| Австралія
|10
|3
|14
|27
|6
| Велика Британія
|8
|9
|11
|28
|7
| Південна Корея
|5
|4
|7
|16
|8
| Франція
|4
|9
|6
|19
|9
| Нідерланди
|4
|7
|5
|16
|10
| Нова Зеландія
|4
|3
|3
|10
|11
| Німеччина
|3
|4
|10
|17
|12
| Канада
|3
|4
|5
|12
|13
| Швейцарія
|3
|3
|4
|10
|14
| Чехія
|3
|3
|1
|7
|15
| Хорватія
|3
|1
|2
|6
|16
| Італія
|2
|8
|14
|24
|17
| Тайвань
|2
|2
|3
|7
|18
| Угорщина
|2
|2
|2
|6
|19
| Словенія
|2
|1
|1
|4
|20
| Косово
|2
|0
|0
|2
|21
| Бразилія
|1
|3
|4
|8
|22
| Грузія
|1
|3
|1
|5
|22
| Румунія
|1
|3
|0
|4
|24
| Іспанія
|1
|2
|2
|5
|25
| Гонконг
|1
|2
|0
|3
|25
| ПАР
|1
|2
|0
|3
|27
| Австрія
|1
|1
|3
|5
|28
| Сербія
|1
|1
|2
|4
|29
| Ямайка
|1
|1
|1
|3
|30
| Норвегія
|1
|1
|0
|2
|30
| Польща
|1
|1
|0
|2
|32
| Словаччина
|1
|1
|0
|2
|32
| Туніс
|1
|1
|0
|2
|32
| Швеція
|1
|1
|0
|2
|35
| Туреччина
|1
|0
|2
|3
|36
| Ірландія
|1
|0
|1
|2
|36
| Узбекистан
|1
|0
|1
|2
|36
| Фіджі
|1
|0
|1
|2
|36
| Естонія
|1
|0
|1
|2
|40
| Білорусь
|1
|0
|0
|1
|40
| Бермуди
|1
|0
|0
|1
|40
| Греція
|1
|0
|0
|1
|40
| Іран
|1
|0
|0
|1
|40
| Катар
|1
|0
|0
|1
|40
| Латвія
|1
|0
|0
|1
|40
| Таїланд
|1
|0
|0
|1
|40
| Філіппіни
|1
|0
|0
|1
|40
| Еквадор
|1
|0
|0
|1
|40
| Ефіопія
|1
|0
|0
|1
|50
| Колумбія
|0
|2
|1
|3
|51
| Венесуела
|0
|2
|0
|2
|51
| Домініканська республіка
|0
|2
|0
|2
|53
| Індонезія
|0
|1
|2
|3
|53
| Монголія
|0
|1
|2
|3
|55
| Бельгія
|0
|1
|1
|2
|55
| Данія
|0
|1
|1
|2
|55
| Куба
|0
|1
|1
|2
|55
| Сан-Марино
|0
|1
|1
|2
|55
| Уганда
|0
|1
|1
|2
|60
| Болгарія
|0
|1
|0
|1
|60
| Йорданія
|0
|1
|0
|1
|60
| Індія
|0
|1
|0
|1
|60
| Північна Македонія
|0
|1
|0
|1
|60
| Туркменістан
|0
|1
|0
|1
|65
| УКРАЇНА
|0
|0
|5
|5
|66
| Казахстан
|0
|0
|3
|3
|67
| Єгипет
|0
|0
|2
|2
|67
| Ізраїль
|0
|0
|2
|2
|67
| Мексика
|0
|0
|2
|2
|70
| Азербайджан
|0
|0
|1
|1
|70
| Аргентина
|0
|0
|1
|1
|70
| Кот-д'Івуар
|0
|0
|1
|1
|70
| Кувейт
|0
|0
|1
|1
|70
| Малайзія
|0
|0
|1
|1
|70
| Португалія
|0
|0
|1
|1
|70
| Фінляндія
|0
|0
|1
|1
|загалом
|153
|153
|181
|487
Нагадаємо, результати всіх українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо є на нашому сайті в окремому матеріалі.
Також у нас є повний розклад Олімпіади-2020 на кожен день, де виокремлені всі медальні старти.
А загальний медальний залік Олімпійських ігор в Токіо ви можете знайти на нашому сайті. Таблиця оновлюється після кожного фіналу.