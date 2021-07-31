Медальний залік Олімпіади: Україна продовжує падати

Незважаючи на бронзову медаль, яку здобула тенісистка Еліна Світоліна, збірна України опустилася в медальному заліку Ігор-2020 у Токіо з 58 на 65 сходинку

Колаж - "Сьогодні" / Фото: Reuters

За підсумками змагальної суботи, 31 липня, медальний залік Олімпіади в Токіо продовжує очолювати Китай, у якого 46 нагород – 21 золота, 13 срібні і 12 бронзових.

Україна, п'яту "бронзу" якій принесла Еліна Світоліна, перебуває на 65-му рядку.

Олімпіада триватиме до 8 серпня.

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Загальна кількість медалей загалом Рядок Країна золото срібло бронза 1 Китай 21 13 12 46 2 Японія 17 5 8 30 3 США 16 17 13 46 4 ОКР 11 15 11 37 5 Австралія 10 3 14 27 6 Велика Британія 8 9 11 28 7 Південна Корея 5 4 7 16 8 Франція 4 9 6 19 9 Нідерланди 4 7 5 16 10 Нова Зеландія 4 3 3 10 11 Німеччина 3 4 10 17 12 Канада 3 4 5 12 13 Швейцарія 3 3 4 10 14 Чехія 3 3 1 7 15 Хорватія 3 1 2 6 16 Італія 2 8 14 24 17 Тайвань 2 2 3 7 18 Угорщина 2 2 2 6 19 Словенія 2 1 1 4 20 Косово 2 0 0 2 21 Бразилія 1 3 4 8 22 Грузія 1 3 1 5 22 Румунія 1 3 0 4 24 Іспанія 1 2 2 5 25 Гонконг 1 2 0 3 25 ПАР 1 2 0 3 27 Австрія 1 1 3 5 28 Сербія 1 1 2 4 29 Ямайка 1 1 1 3 30 Норвегія 1 1 0 2 30 Польща 1 1 0 2 32 Словаччина 1 1 0 2 32 Туніс 1 1 0 2 32 Швеція 1 1 0 2 35 Туреччина 1 0 2 3 36 Ірландія 1 0 1 2 36 Узбекистан 1 0 1 2 36 Фіджі 1 0 1 2 36 Естонія 1 0 1 2 40 Білорусь 1 0 0 1 40 Бермуди 1 0 0 1 40 Греція 1 0 0 1 40 Іран 1 0 0 1 40 Катар 1 0 0 1 40 Латвія 1 0 0 1 40 Таїланд 1 0 0 1 40 Філіппіни 1 0 0 1 40 Еквадор 1 0 0 1 40 Ефіопія 1 0 0 1 50 Колумбія 0 2 1 3 51 Венесуела 0 2 0 2 51 Домініканська республіка 0 2 0 2 53 Індонезія 0 1 2 3 53 Монголія 0 1 2 3 55 Бельгія 0 1 1 2 55 Данія 0 1 1 2 55 Куба 0 1 1 2 55 Сан-Марино 0 1 1 2 55 Уганда 0 1 1 2 60 Болгарія 0 1 0 1 60 Йорданія 0 1 0 1 60 Індія 0 1 0 1 60 Північна Македонія 0 1 0 1 60 Туркменістан 0 1 0 1 65 УКРАЇНА 0 0 5 5 66 Казахстан 0 0 3 3 67 Єгипет 0 0 2 2 67 Ізраїль 0 0 2 2 67 Мексика 0 0 2 2 70 Азербайджан 0 0 1 1 70 Аргентина 0 0 1 1 70 Кот-д'Івуар 0 0 1 1 70 Кувейт 0 0 1 1 70 Малайзія 0 0 1 1 70 Португалія 0 0 1 1 70 Фінляндія 0 0 1 1 загалом 153 153 181 487

Нагадаємо, результати всіх українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо є на нашому сайті в окремому матеріалі.

Також у нас є повний розклад Олімпіади-2020 на кожен день, де виокремлені всі медальні старти.

А загальний медальний залік Олімпійських ігор в Токіо ви можете знайти на нашому сайті. Таблиця оновлюється після кожного фіналу.