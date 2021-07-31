Медальный зачет Олимпиады: Украина продолжает падать

Несмотря на бронзовую медаль, которую добыла теннисистка Элина Свитолина, сборная Украина опустилась в медальном зачете Игр-2020 в Токио с 58 на 65 место

Коллаж - "Сегодня" / Фото: Reuters

По итогам соревновательной субботы, 31 июля, медальный зачет Олимпиады в Токио продолжает возглавлять Китай, у которого 46 наград – 21 золотая, 13 серебряных и 12 бронзовых.

Украина, пятую "бронзу" которой принесла Элина Свитолина, пребывает на 65-й строчке.

Олимпиада продлится до 8 августа.

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Общее количество медалей Всего Место Страна Золото Серебро Бронза 1 Китай 21 13 12 46 2 Япония 17 5 8 30 3 США 16 17 13 46 4 ОКР 11 15 11 37 5 Австралия 10 3 14 27 6 Великобритания 8 9 11 28 7 Южная Корея 5 4 7 16 8 Франция 4 9 6 19 9 Нидерланды 4 7 5 16 10 Новая Зеландия 4 3 3 10 11 Германия 3 4 10 17 12 Канада 3 4 5 12 13 Швейцария 3 3 4 10 14 Чехия 3 3 1 7 15 Хорватия 3 1 2 6 16 Италия 2 8 14 24 17 Тайвань 2 2 3 7 18 Венгрия 2 2 2 6 19 Словения 2 1 1 4 20 Косово 2 0 0 2 21 Бразилия 1 3 4 8 22 Грузия 1 3 1 5 22 Румыния 1 3 0 4 24 Испания 1 2 2 5 25 Гонконг 1 2 0 3 25 ЮАР 1 2 0 3 27 Австрия 1 1 3 5 28 Сербия 1 1 2 4 29 Ямайка 1 1 1 3 30 Норвегия 1 1 0 2 30 Польша 1 1 0 2 32 Словакия 1 1 0 2 32 Тунис 1 1 0 2 32 Швеция 1 1 0 2 35 Турция 1 0 2 3 36 Ирландия 1 0 1 2 36 Узбекистан 1 0 1 2 36 Фиджи 1 0 1 2 36 Эстония 1 0 1 2 40 Беларусь 1 0 0 1 40 Бермуды 1 0 0 1 40 Греция 1 0 0 1 40 Иран 1 0 0 1 40 Катар 1 0 0 1 40 Латвия 1 0 0 1 40 Таиланд 1 0 0 1 40 Филиппины 1 0 0 1 40 Эквадор 1 0 0 1 40 Эфиопия 1 0 0 1 50 Колумбия 0 2 1 3 51 Венесуэла 0 2 0 2 51 Доминиканская Республика 0 2 0 2 53 Индонезия 0 1 2 3 53 Монголия 0 1 2 3 55 Бельгия 0 1 1 2 55 Дания 0 1 1 2 55 Куба 0 1 1 2 55 Сан-Марино 0 1 1 2 55 Уганда 0 1 1 2 60 Болгария 0 1 0 1 60 Иордания 0 1 0 1 60 Индия 0 1 0 1 60 Северная Македония 0 1 0 1 60 Туркменистан 0 1 0 1 65 УКРАИНА 0 0 5 5 66 Казахстан 0 0 3 3 67 Египет 0 0 2 2 67 Израиль 0 0 2 2 67 Мексика 0 0 2 2 70 Азербайджан 0 0 1 1 70 Аргентина 0 0 1 1 70 Кот-д’Ивуар 0 0 1 1 70 Кувейт 0 0 1 1 70 Малайзия 0 0 1 1 70 Португалия 0 0 1 1 70 Финляндия 0 0 1 1 Всего 153 153 181 487

Напомним, результаты всех украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио есть на нашем сайте в отдельном материале.

Также у нас есть полное расписание Олимпиады-2020 на каждый день, где отдельно выделены все медальные старты.

А общий медальный зачет Олимпийских игр в Токио вы можете найти на нашем сайте. Таблица обновляется после каждого финала.