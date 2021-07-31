Медальный зачет Олимпиады: Украина продолжает падать

Коллаж - "Сегодня" / Фото: Reuters
По итогам соревновательной субботы, 31 июля, медальный зачет Олимпиады в Токио продолжает возглавлять Китай, у которого 46 наград – 21 золотая, 13 серебряных и 12 бронзовых.
Украина, пятую "бронзу" которой принесла Элина Свитолина, пребывает на 65-й строчке.
Олимпиада продлится до 8 августа.
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Напомним, результаты всех украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио есть на нашем сайте в отдельном материале.
Также у нас есть полное расписание Олимпиады-2020 на каждый день, где отдельно выделены все медальные старты.
А общий медальный зачет Олимпийских игр в Токио вы можете найти на нашем сайте. Таблица обновляется после каждого финала.
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