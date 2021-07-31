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Медальный зачет Олимпиады: Украина продолжает падать

31 июля, 18:16

Олег Люлька

Несмотря на бронзовую медаль, которую добыла теннисистка Элина Свитолина, сборная Украина опустилась в медальном зачете Игр-2020 в Токио с 58 на 65 место

Коллаж - "Сегодня" / Фото: Reuters

По итогам соревновательной субботы, 31 июля, медальный зачет Олимпиады в Токио продолжает возглавлять Китай, у которого 46 наград – 21 золотая, 13 серебряных и 12 бронзовых.

Украина, пятую "бронзу" которой принесла Элина Свитолина, пребывает на 65-й строчке.

Олимпиада продлится до 8 августа.

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Общее количество медалейВсего
МестоСтранаЗолотоСереброБронза
1 Китай21131246
2 Япония175830
3 США16171346
4 ОКР11151137
5 Австралия1031427
6 Великобритания891128
7 Южная Корея54716
8 Франция49619
9 Нидерланды47516
10 Новая Зеландия43310
11 Германия341017
12 Канада34512
13 Швейцария33410
14 Чехия3317
15 Хорватия3126
16 Италия281424
17 Тайвань2237
18 Венгрия2226
19 Словения2114
20 Косово2002
21 Бразилия1348
22 Грузия1315
22 Румыния1304
24 Испания1225
25 Гонконг1203
25 ЮАР1203
27 Австрия1135
28 Сербия1124
29 Ямайка1113
30 Норвегия1102
30 Польша1102
32 Словакия1102
32 Тунис1102
32 Швеция1102
35 Турция1023
36 Ирландия1012
36 Узбекистан1012
36 Фиджи1012
36 Эстония1012
40 Беларусь1001
40 Бермуды1001
40 Греция1001
40 Иран1001
40 Катар1001
40 Латвия1001
40 Таиланд1001
40 Филиппины1001
40 Эквадор1001
40 Эфиопия1001
50 Колумбия0213
51 Венесуэла0202
51 Доминиканская Республика0202
53 Индонезия0123
53 Монголия0123
55 Бельгия0112
55 Дания0112
55 Куба0112
55 Сан-Марино0112
55 Уганда0112
60 Болгария0101
60 Иордания0101
60 Индия0101
60 Северная Македония0101
60 Туркменистан0101
65УКРАИНА0055
66 Казахстан0033
67 Египет0022
67 Израиль0022
67 Мексика0022
70 Азербайджан0011
70 Аргентина0011
70 Кот-д’Ивуар0011
70 Кувейт0011
70 Малайзия0011
70 Португалия0011
70 Финляндия0011
Всего153153181487

Напомним, результаты всех украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио есть на нашем сайте в отдельном материале.

Также у нас есть полное расписание Олимпиады-2020 на каждый день, где отдельно выделены все медальные старты.

А общий медальный зачет Олимпийских игр в Токио вы можете найти на нашем сайте. Таблица обновляется после каждого финала.

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Источник: Сегодня|Спорт

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