Майк Тайсон назвав місце, де провів найкращі роки свого життя. І це не ринг

На Тайсона написала заяву учасниця конкурсу "Місс Чорна Америка" Дезіре Вашингтон / Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу Майк Тайсон на початку 90-х сидів у в'язниці за зґвалтування. І розповідав про свого найкрутішого відвідувача в ув'язненні.

Тепер Майк знову згадав про ті часи і назвав їх найкращими у своєму житті.

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"Я до всіх добре ставився. У в'язниці я провів три найкращі роки свого життя. Хоча в мене не було моїх мільйонів, але я знайшов спокій. Гроші нічого не означають, коли на душі немає спокою. Я бігав у в'язниці, пробігав 13-14 кілометрів. Вночі я міг бігати чотири години прямо у моїй камері. Ще я стрибав і відтискався. До в'язниці я важив 129 кілограмів, а коли вийшов – 97,5 кг", – цитує Тайсон. fightnews.info.

За ґратами легендарний боксер провів близько трьох років. На нього написала заяву учасниця конкурсу "Міс Чорна Америка" Дезіре Вашингтон . Дивіться ТОП-10 скандалів Залізного Майка .

Раніше ми розповідали, що Майк Тайсон влаштував бійку в літаку. Боксерові не сподобалося, як вів себе один із пасажирів.