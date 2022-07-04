Майк Тайсон назвал место, где провел лучшие годы своей жизни. И это не ринг

На Тайсона написала заявление участница конкурса "Мисс Черная Америка" Дезире Вашингтон / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон в начале 90-х сидел в тюрьме за изнасилование. И рассказывал о своем самом крутом посетителе в заключении.

Теперь Майк снова вспомнил о тех временах и назвал их лучшими в своей жизни.

Реклама

"Я ко всем хорошо относился. В тюрьме я провел три лучших года своей жизни. Хотя у меня не было моих миллионов, но я обрел спокойствие. Деньги ничего не значат, когда на душе нет спокойствия. Я бегал в тюрьме, пробегал по 13-14 километров. Ночью я мог бегать четыре часа прямо в моей камере. Еще я прыгал и отжимался. До тюрьмы я весил 129 килограммов, а когда вышел – 97,5 кг", – цитирует Тайсон fightnews.info.

За решеткой легендарный боксер провел около трех лет. На него написала заявление участница конкурса "Мисс Черная Америка" Дезире Вашингтон. Смотрите ТОП-10 скандалов Железного Майка.

Ранее мы рассказывали, что Майк Тайсон устроил драку в самолете. Боксеру не понравилось, как вел себе один из пассажиров.