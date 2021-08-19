Машина для вбивства! Кличко вразив фанатів своєю формою

Володимир Кличко в чудовій формі / Фото: Instagram

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі опублікував фото, на якому він хизується на сонці своїми м'язами, стоячи по пояс у воді.

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"Продовжую плавати. Продовжую жити", – написав англійською у себе в Instagram Володимир Кличко.

Підписники Кличка-молодшого відреагували захопленими відгуками в коментарях:

Машина для вбивства титулів Джошуа

Оце так форма

Сталеві м'язи

Видно, камбек на за горами. Не можу дочекатися...

Нагадаємо, Володимир Кличко не бився в профі відтоді, як у квітні 2017-го поступився нокаутом Ентоні Джошуа. Проте весь цей час українець активно тренувався.

Нещодавно Кличко-молодший натякнув на відновлення кар'єри, заявивши: "Ми всі любимо повернення, чи не так?! Продовжуйте вболівати, і якось, можливо, я навіть знову почую, як ви вітаєте моє ім'я".

Першим суперником Володимира Кличка після камбеку готовий стати Шеннон Бріггс.