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Машина для вбивства! Кличко вразив фанатів своєю формою

Олег Люлька
19 серпня, 20:59
45-річний боксер вкотре показав, що перебуває в шикарному фізичному стані. Шанувальники Володимира в передчутті його повернення в ринг

Володимир Кличко в чудовій формі / Фото: Instagram

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі опублікував фото, на якому він хизується на сонці своїми м'язами, стоячи по пояс у воді.

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"Продовжую плавати. Продовжую жити", – написав англійською у себе в Instagram Володимир Кличко.

Підписники Кличка-молодшого відреагували захопленими відгуками в коментарях:

  • Машина для вбивства титулів Джошуа
  • Оце так форма
  • Сталеві м'язи
  • Видно, камбек на за горами. Не можу дочекатися...

Нагадаємо, Володимир Кличко не бився в профі відтоді, як у квітні 2017-го поступився нокаутом Ентоні Джошуа. Проте весь цей час українець активно тренувався.

Нещодавно Кличко-молодший натякнув на відновлення кар'єри, заявивши: "Ми всі любимо повернення, чи не так?! Продовжуйте вболівати, і якось, можливо, я навіть знову почую, як ви вітаєте моє ім'я".

Першим суперником Володимира Кличка після камбеку готовий стати Шеннон Бріггс.

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