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Машина для убийства! Кличко поразил фанатов своей формой

Олег Люлька
19 августа, 20:59
45-летний боксер в очередной раз показал, что пребывает в шикарном физическом состоянии. Поклонники Владимира в предвкушении его возвращения в ринг

Владимир Кличко в отличной форме / Фото: Instagram

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе опубликовал фото, на котором он хвастается на солнце своими мускулами, стоя по пояс в воде.

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"Продолжаю плавать. Продолжаю жить", – написал на английском у себя в Instagram Владимир Кличко.

Подписчики Кличко-младшего отреагировали восторженными отзывами в комментариях:

  • Машина для убийства титулов Джошуа
  • Вот это форма
  • Стальные мышцы
  • Видно, камбек на за горами. Жду не дождусь

Напомним, Владимир Кличко не дрался в профи с тех пор, как в апреле 2017-го уступил нокаутом Энтони Джошуа. Тем не менее все это время украинец активно тренировался.

Недавно Кличко-младший намекнул на возобновление карьеры, заявив: "Мы все любим возвращения, не так ли?! Продолжайте болеть, и однажды, быть может, я даже снова услышу, как вы приветствуете мое имя".

Первым соперником Владимира Кличко после камбека готов стать Шеннон Бриггс.

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