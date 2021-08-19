Машина для убийства! Кличко поразил фанатов своей формой

Владимир Кличко в отличной форме / Фото: Instagram
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе опубликовал фото, на котором он хвастается на солнце своими мускулами, стоя по пояс в воде.
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"Продолжаю плавать. Продолжаю жить", – написал на английском у себя в Instagram Владимир Кличко.
Подписчики Кличко-младшего отреагировали восторженными отзывами в комментариях:
- Машина для убийства титулов Джошуа
- Вот это форма
- Стальные мышцы
- Видно, камбек на за горами. Жду не дождусь
Напомним, Владимир Кличко не дрался в профи с тех пор, как в апреле 2017-го уступил нокаутом Энтони Джошуа. Тем не менее все это время украинец активно тренировался.
Недавно Кличко-младший намекнул на возобновление карьеры, заявив: "Мы все любим возвращения, не так ли?! Продолжайте болеть, и однажды, быть может, я даже снова услышу, как вы приветствуете мое имя".
Первым соперником Владимира Кличко после камбека готов стать Шеннон Бриггс.