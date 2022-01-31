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Марія Гусєва після розлучення з динамівцем зробила пікантну заяву

Андрій Трофімов
31 січня, 00:22
За два місяці після розірвання шлюбу з Олегом Гусєвим його ексдружина зізналася, що її серце вже зайняте

Олег Гусєв і його колишня дружина Марія / Фото: Instagram

Марія Гусєва, котра в листопаді розлучилася з колишнім півзахисником, а нині тренером Динамо Олегом Гусєвим відповіла на питання фоловерів стосовно її особистого життя.

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  • Чи вільне ваше серце? І які вимоги до чоловіків наразі?
  • "Зайняте) Вимоги до чоловіків – дещо неправильна термінологія. Для мене важливо – увага, турбота, щедрість і, звісно ж, взаємне кохання та хімія", – розповіла у сторіз Марія Гусєва
  • Чому розлучилися з Олегом?
  • "Були причини", – уникнула прямої відповіді Марія

Зазначимо, що шлюб із Марією був другим у житті Олега Гусєва. У жадібності щодо красуні йому не дорікнеш. Наприклад, за народження доньки Олександри сім років тому Олег віддячив Марії подарунком – дорогою автівкою.

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Олег Гусєв та його ексдружина Марія / Фото: Instagram

Марія Гусєва / Фото: Instagram

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Нагадаємо, невдовзі після розлучення Марія Гусєва вирушила за новими враженнями на інший кінець світу – до Перу, звідки виклала дуже відверте фото – красуня зняла з себе все.