Мария Гусева после развода с динамовцем сделала пикантное заявление

Олег Гусев и его бывшая супруга Мария / Фото: Instagram

Мария Гусева, в ноябре расставшаяся с бывшим полузащитником, а ныне тренером Динамо Олегом Гусевым, ответила на вопросы фолловеров, касающиеся ее личной жизни.

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Свободно ли ваше сердце? И какие требования к мужчинам теперь?

"Занято) Требования к мужчинам – несколько неверная терминология. Для меня важно – внимание, забота, щедрость и, конечно же, взаимная любовь и химия", – поведала в сториз Мария Гусева

Почему развелись с Олегом?

"Были на то причины", – ушла от прямого ответа Мария

Отметим, что брак с Марией был вторым в жизни Олега Гусева. В жадности по отношению к красотке его не упрекнешь. Например, за рождение дочки Александры семь лет назад Олег отблагодарил Марию подарком – дорогой машиной.

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Олег Гусев и его экс-жена Мария / Фото: Instagram

Мария Гусева / Фото: Instagram

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Напомним, вскоре после развода Мария Гусева отправилась за новыми впечатлениями на другой конец света – в Перу, откуда выложила очень откровенное фото – красотка сняла с себя все.