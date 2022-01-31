Мария Гусева после развода с динамовцем сделала пикантное заявление

Олег Гусев и его бывшая супруга Мария / Фото: Instagram
Мария Гусева, в ноябре расставшаяся с бывшим полузащитником, а ныне тренером Динамо Олегом Гусевым, ответила на вопросы фолловеров, касающиеся ее личной жизни.
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- Свободно ли ваше сердце? И какие требования к мужчинам теперь?
- "Занято) Требования к мужчинам – несколько неверная терминология. Для меня важно – внимание, забота, щедрость и, конечно же, взаимная любовь и химия", – поведала в сториз Мария Гусева
- Почему развелись с Олегом?
- "Были на то причины", – ушла от прямого ответа Мария
Отметим, что брак с Марией был вторым в жизни Олега Гусева. В жадности по отношению к красотке его не упрекнешь. Например, за рождение дочки Александры семь лет назад Олег отблагодарил Марию подарком – дорогой машиной.
Напомним, вскоре после развода Мария Гусева отправилась за новыми впечатлениями на другой конец света – в Перу, откуда выложила очень откровенное фото – красотка сняла с себя все.