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Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
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Янг Бойз --
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Лілль --
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Лейпциг --
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Маліновський пообіцяв Шевченку проблеми в матчах з Аталантою

Сергій Шаховець
15 листопада, 16:41
Півзахисник Аталанти з нетерпінням чекає на зустріч у чемпіонаті Італії зі своїм екс-наставником зі збірної України

Андрій Шевченко і Руслан Маліновський / Фото: Reuters

Головному тренеру італійської Дженоа Андрію Шевченку у найближчу неділю належить зіграти з Ромою, очолюваною Жозе Моурінью. Але попереду у колишнього наставника "синьо-жовтої" дружини ще не одна приємна зустріч зі своїми старими знайомими та підопічними.

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Одним із таких знакових матчів стане поєдинок проти Аталанти за яку грає найдорожчий українець Руслан Маліновський. Своєю думкою про призначення Андрія Шевченка головним тренером Дженоа, Руслан поділився в інтерв'ю Youtube-каналу. vZbirna.

"Вітаю Андрія Миколайовича. Здається, Аталанта зіграє з Дженоа 21-го або 22 грудня.

Думаю що їм дуже важко буде.

Миколенко може перейти до Дженоа? Ну це буде вже швидша команда.

Хочу сказати, що у Серії А усі команди дуже високого рівня, тому неправильно говорити, що хтось рівень, а хтось – ні", – сказав Маліновський.

Андрій Шевченко і Руслан Маліновський / Фото: УАФ

Зазначимо, що поєдинок проти Аталанти "грифони" проведуть 21 грудня у матчі 19-го туру Серії А.

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А тим часом сам Андрій Миколайович спростував інформацію про трансфери гравців збірної України Віталія Миколенка та Олександра Зінченка. За його словами, обидва футболісти просто не вписуються в ліміт легіонерів не з Євросоюзу.

Зінченко і Миколенко / Фото: REUTERS

Зазначимо, що у неділю, 14 листопада, Шевченко виграв перший матч із Дженоа – але радіти особливо нема чому, адже це був тренувальний спаринг. Основа генуезького клубу обіграла свою молодіжну команду з рахунком 3:1.

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Андрій Шевченко. Фото – ФК Дженоа

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