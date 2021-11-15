Маліновський пообіцяв Шевченку проблеми в матчах з Аталантою

Андрій Шевченко і Руслан Маліновський / Фото: Reuters
Головному тренеру італійської Дженоа Андрію Шевченку у найближчу неділю належить зіграти з Ромою, очолюваною Жозе Моурінью. Але попереду у колишнього наставника "синьо-жовтої" дружини ще не одна приємна зустріч зі своїми старими знайомими та підопічними.
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Одним із таких знакових матчів стане поєдинок проти Аталанти за яку грає найдорожчий українець Руслан Маліновський. Своєю думкою про призначення Андрія Шевченка головним тренером Дженоа, Руслан поділився в інтерв'ю Youtube-каналу. vZbirna.
"Вітаю Андрія Миколайовича. Здається, Аталанта зіграє з Дженоа 21-го або 22 грудня.
Думаю що їм дуже важко буде.
Миколенко може перейти до Дженоа? Ну це буде вже швидша команда.
Хочу сказати, що у Серії А усі команди дуже високого рівня, тому неправильно говорити, що хтось рівень, а хтось – ні", – сказав Маліновський.
Зазначимо, що поєдинок проти Аталанти "грифони" проведуть 21 грудня у матчі 19-го туру Серії А.
А тим часом сам Андрій Миколайович спростував інформацію про трансфери гравців збірної України Віталія Миколенка та Олександра Зінченка. За його словами, обидва футболісти просто не вписуються в ліміт легіонерів не з Євросоюзу.
Зазначимо, що у неділю, 14 листопада, Шевченко виграв перший матч із Дженоа – але радіти особливо нема чому, адже це був тренувальний спаринг. Основа генуезького клубу обіграла свою молодіжну команду з рахунком 3:1.
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